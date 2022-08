Clara Tauson er færdig ved US Open

Clara Tauson stod over for overmagten i første runde af årets sidste grand slam

Det danske tennistalent Clara Tauson er færdig ved dette års US Open, efter at det blev til et tidligt exit ved årets sidste grand slam-turnering.

Den 19-årige dansker tabte i to sæt i første runde, efter at hun leverede et stort antal uprovokerede fejl i opgøret mod verdens nummer ti, spanske Garbine Muguruza.

6-3, 7-6 (7-5) lød cifrene i en kamp, hvor Clara Tauson kom aldeles skidt fra start.

Første sæt var lige til glemmebogen for danskeren, som leverede hele 25 uprovokerede fejl i den amerikanske varme. Og det var da også en tydeligt frustreret dansker, som tog tasken på skulderen og gik direkte i omklædningsrummet oven på den fejlfyldte indsats.

Den lidt længere pause så ud til at gøre danskeren godt, og hun startede klart bedre ud i andet sæt. Her kom hun foran 2-1, inden lægen måtte tilkaldes for at tilse et problem med danskerens knæ.

Lægens behandling af Tausons knæ gav nyt håb for danskeren, som efter flere uprovokerede spanske fejl pludselig stod med tre break- og sætbolde ved stillingen 5-4.

Clara Tauson formåede dog ikke at vinde én eneste af de tre breakbolde, hvorfor andet sæt i sidste ende skulle afgøres i tiebreak.

Her kom danskeren hurtigt foran 3-0, men hun kunne ikke gøre det færdigt.

Symptomatisk for danskeren sluttede hun af med at sende bolden i nettet, og spanske Garbine Muguruza kunne derfor strække armene i vejret efter en hårdt tilkæmpet 7-5 sejr i andet sæts tiebreak.

