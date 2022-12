Clara Tauson fortsætter flot sejrstime

Clara Tauson havde torsdag ikke de store problemer med russeren Anna Blinkova i anden runde af WTA 125-turneringen Open de Angers.

7-5, 6-3 vandt den unge dansker efter en bundsolid indsats og halvanden times spil.

Trods sin status som nummer 132 på verdensranglisten var Tauson forhåndsfavorit mod Blinkova, der er nummer 80 i verden, og levede forholdsvist sikkert op til værdigheden.

Hun møder i sin kvartfinale enten Sofia Kenin, der vandt Australian Open og var oppe som nummer fire i verden i 2020, eller ukraineren Anhelina Kalinin, der er andetseedet i indendørsturneringen i Angers.

Efter at have vundet to WTA-titler i 2021 var Tauson i februar oppe som nummer 33 i verden.

Men hun har været hårdt ramt af skader i 2022, hvor blandt andet ryggen har voldt hende problemer, og derfor kæmper hun nu med at finde tilbage på sporet i en række mindre turneringer.

I sidste uge vandt danskeren som topseedet i sikker stil en ITF-turnering i italienske Selva Gardena. Inklusive torsdagens kamp har hun nu vundet syv kampe i træk uden at afgive et eneste sæt.

I et spillemæssigt tæt første sæt var Tauson torsdag skarpest, når det for alvor betød noget.

Blinkova kom foran 3-1 efter et tidligt brud, men Tauson brød tilbage til 5-5 og vendte kort efter 0-30 til sit andet brud og 7-5.

Blinkova bed godt fra sig i andet sæt, og Tauson måtte afværge fire breakbolde i tredje parti, inden russeren slog til i femte parti og bragte sig foran 3-2.

Tauson viste dog både fysisk og mental styrke og afgjorde kampen med fire point i træk - inklusive et meget tæt sidste parti, hvor danskeren missede to matchbolde, inden hun med en god serv og en sikker flugter lukkede ned for russeren.

Trods navnet er WTA 125-turneringer ikke en del af WTA Tour, som er det højeste niveau af turneringer for kvindelige tennisspillere.

WTA 125-serien er næsthøjeste niveau og består af 24 turneringer i 2022. Serien svarer til herrernes ATP Challenger Tour.

Tauson har tidligere vundet en WTA 125-titel. I august 2021 gik hun hele vejen i Chicago efter en finalesejr over Emma Raducanu. Få uger efter vandt briten overraskende US Open.