Clara Tauson i nyt langt drama

Clara Tauson leverede torsdag et meget langt drama i tre sæt, da hun som favorit tabte til Saisai Zheng fra Kina med 6-7, 6-2, 4-6.

Det skete i WTA-turneringen på Tenerife, hvor Tauson tirsdag i første runde slog den rutinerede brite Heather Watson i tre sæt i løbet af 2 timer og 38 minutter.

Torsdag var 18-årige Tauson ude i varmen i 2 timer og 49 minutter, inden Zheng, der er nummer 86 i verden, snuppede sejren efter en omskiftelig og opslidende kamp.

Tauson, der er nummer 48 i verden og seedet som syver i turneringen, startede opgøret skidt og hakkende, og hun blev brudt allerede i sit første serveparti.

Artiklen fortsætter under billedet...

Clara Tauson måtte slide næsten tre timer i varmen i sit nederlag til kinesiske Saisai Zheng. (Arkivfoto) Foto: Jerry Lai/Ritzau Scanpix

Danskeren var ikke rigtig tæt på at bryde tilbage i Zhengs server og sled også lidt i sine egne. Især forhånden fungerede ikke optimalt.

Kineseren brød igen til 5-2, og sættet syntes lukket.

Men Tauson viste som flere gange tidligere en enormt stor fightervilje. I et forrygende ottende parti afværgede Tauson to sætbolde og brød til 3-5, hvilket virkede til at være en afgørende kickstart.

Begge spillere var nu helt med i kampen, og ud over gode og tætte dueller blev der også leveret både hidsige udbrud og diskussioner med dommeren fra begge spillere.

Tauson var ovenpå og udlignede til 5-5, inden hver spiller brød en enkelt gang, og det blev afgjort i et tiebreak, hvor Zheng udnyttede sin tredje sætbold, da Tauson slog bolden ud af banen.

Danskeren tog sig en længere pause og fik samlet tankerne, men Zheng stod imod Tausons pres i et langt og tæt første parti i andet sæt, hvor danskeren ellers havde en breakbold.

Andet parti blev et nøgleparti i sættet. Tauson servede sig på 40-30, og i den følgende duel mente dommeren, at Zheng slog bolden ud. Hun var tydeligvis ikke enig, og efterfølgende var hun åbenlyst frustreret i en periode.

Det udnyttede Tauson effektivt og tiltvang sig hurtigt momentum i opgøret.

Zheng blev sendt godt rundt på banen, og Tauson viste sig fra sin bedste side. Med aggressivt spil vandt hun sættet 6-2.

Tredje sæt bød på meget lange og tætte partier med masser af breakbolde. Trætheden begyndte efterhånden at melde sig, men der blev stadig fightet om alle bolde.

Ved stillingen 3-4 til Zheng afværgede Tauson en breakbold, leverede to flotte serveesser og udlignede til 4-4. Men igen-igen skiftede momentum.

Zheng servede sig på 5-4 og bragte sig på 40-0. Tauson reddede to matchbolde, men på den tredje måtte teenageren give fortabt.

