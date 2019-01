Clara Tauson klar til Australian Open

Der har været store overvejelser om, hvorvidt supertalentet skulle prioritere seniortennis, men det lykkedes ikke at få de nødvendige wildcards

Det danske stortalent Clara Tauson har langt om længe besluttet sig for at tage til Australian Open.

Der har været en del overvejelser, fordi den 16-årige komet har udviklet sig hurtigere end ventet i 2018, og derfor har det været under overvejelse at droppe årets første junior grand slam til fordel for nogle seniorturneringer, fortæller sportschef i Dansk Tennis Forbund, Jens Anker Andersen.

- Vi skal jo gøre Clara til en prof, og alting er gået lidt hurtigere, end vi havde regnet med.

- Vil ville gerne have spillet nogle lidt større WTA-turneringer og havde håbet på nogle wildcards til nogle med 25.000 i præmiesum.

- Flere af hendes konkurrenter fra juniortennis er jo allerede ved at gå over som senior, og vi skal også passe på, at hun ikke falder bagud i forhold til dem. En af dem, som Clara har slået, Wang Xinyu, tog jo sæt fra Sharapova forleden, før hun måtte opgive med krampe, påpeger Jens Anker Ankersen.

- Men det er ikke lykkedes at få de wildcards, så nu er beslutningen truffet. Det bliver Australian Open, og Clara er da også opsat på at komme afsted.

Som der ser ud i skrivende stund, rejser hendes far, Søren Tauson, med som træner, mens HIK-trænerne Kenneth Carlsen og Lars Christensen formentlig også rejser afsted, primært som støtte for den 15-årige grand slam-debutant Holger Rune.

Før det går løs i Melbourne, deltager de begge i den store opvarmningsturnering i Traralgon.

