Clara Tauson klar til French Open

Det sker efter en sejr over svenske Mirjam Björklund

Danmark bliver repræsenteret i både herre- og damesingle ved årets anden grand slam-turnering i tennis, French Open.

Det står klart, efter at Clara Tauson fredag vandt den afgørende kvalifikationskamp mod den 24-årige svensker Mirjam Björklund med cifrene 7-5, 6-7, 6-2.

Holger Rune er som sjetteseedet i favoritfeltet til at vinde turneringen hos herrerne, mens Clara Tauson efter et års tid med store skadesproblemer er ved at kæmpe sig tilbage til verdenstoppen.

Selv om udsvingene i løbet af kampene fortsat er store efter de lange skadespauser, så blev hendes højere topniveau afgørende mod Björklund, verdens nummer 159.

Ranglisteplaceringen som nummer 126 afspejler ikke 20-årige Tausons reelle topniveau. Hun var for lidt over et år siden oppe som nummer 33 i verden, inden skaderne satte ind.

Det bliver tredje gang, at Clara Tauson deltager i hovedturneringen i French Open. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix.

Gennem hele opgøret fredag havde danskeren dog problemer med sine server, og det kostede mange servegennembrud.

Det skete første gang til 2-3, men Tauson slog straks tilbage med et break den anden vej, og trods fortsatte problemer i egen serv, holdt hun fast, tog et break mere og kunne serve sættet hjem foran 5-3.

Men igen svigtede serven, og med sin sjette dobbeltfejl i sættet forærede hun praktisk talt svenskeren en livline.

Tydelige problemer

Det var danskeren, som styrede spillet, men Björklund satte en stærk defensiv op og ventede tålmodigt på, at Tauson forivrede sig.

Taktikken virkede langt hen af vejen, men Tausons højere niveau blev alligevel udslagsgivende, da hun brød til 7-5 og tog sættet.

Hun kom skævt fra land i andet sæt, da hun blev brudt med det samme, men fra 1-3 fik Tauson fat igen.

Danskeren bragte sig på 4-3 og havde svenskeren nede i sækken med to breakbolde for 5-3.

Björklund fik dog afværget, og efter to brud mere, skulle sættet afgøres i tiebreak, hvor flere store danske fejl gav svensk sætsejr.

Den lange kamp begyndte dog at sætte sig hos især svenskeren, og nede 1-3 i afgørende sæt, måtte hun have behandling i ryggen.

Hun var tydeligt i problemer, og det gav Clara Tauson det overskud, der skulle til for at få afgjort kampen. Fra 3-2 tog danskeren tre partier på stribe og billetten til hovedturneringen.