Clara Tauson misser Wimbledon

Clara Tauson bliver ikke en del af Wimbledon i 2023.

I den tredje og afgørende kvalifikationskamp til den prestigefyldte turnering har danskeren nemlig lige tabt til Viktoria Hruncakova fra Slovakiet.

Clara Tauson blev besejret med 1-2 i sæt med cifrene 5-7, 6-4 og 3-6.

Torsdagens kvalifikationskamp i Englands hovedstad tippede for alvor Viktoria Hruncakovas vej i tredje sæt, da hun brød danskeren hurtigt.

Og selvom Clara Tauson havde nogle muligheder for at slå tilbage, så lykkedes det desværre ikke for danskeren.

Clara Tauson tabte torsdag. Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Muligheden var der

Hun havde eksempelvis flere muligheder for at bryde Viktoria Hruncakova i det, der viste sig at blive kampens sidste parti.

I teorien kan danskeren fortsat blive en del af Wimbledon. Men det er usandsynligt.

Det kræver således, at en anden spiller trækker sig fra Wimbledon inden turneringens begyndelse på mandag, hvis Clara Tauson skal blive en del af det fine selskab.

”Jeg har ingen ord for, hvor ondt det gør lige nu” – Skuffet Clara Tauson om exit i tredje runde

Sæsonens tredje grand slam-turnering serves i gang på mandag og fortsætter små to uger frem på det ikoniske græs i London.

På verdensranglisten er Clara Tauson i skrivende stund placeret som nummer 91, mens torsdagens modstander indtager pladsen som nummer 127.