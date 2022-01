Clara Tauson tager endnu et skridt op på ranglisten

Fem placeringer kravler Clara Tauson op på den seneste verdensrangliste i tennis.

Nu er den 19-årige dansker oppe som nummer 34 i verden. Det er hendes bedste placering hidtil i karrieren.

Avancementet kommer, efter at hun nåede frem til tredje runde i grand slam-turneringen Australian Open.

Her tabte Tauson i tre sæt til amerikaneren Danielle Collins. Tauson kan se tilbage på sit bedste grand slam-resultat.

Det var første gang, at hun nåede frem til tredje runde. Hun slog blandt andet sjetteseedede Anett Kontaveit i anden runde efter at have spillet sublim tennis.

Den danske teenagers præstation bliver ikke mindre imponerende af, at hun i årets Australian Open var med som seniorspiller for første gang.

Collins, som altså sendte Tauson ud, endte selv med at nå hele vejen til finalen i Melbourne.

Her tabte Collins til Ashleigh Barty, der konsoliderede sin position som verdensetter.

Collins tog selv et spring ind i top-10 med finalepladsen. Hun rykkede 20 placeringer op fra nummer 30 til nummer 10.

Hos herrerne avancerer Holger Rune to placeringer. Dermed opnår han karrierens hidtil bedste placering som nummer 97 i verden.

Holger Rune tabte til sydkoreanske Kwon Soonwoo i første runde ved Australian Open.

Den 18-årige dansker er siden rejst til Argentina, hvor han tirsdag skal spille første runde i ATP-turneringen i Cordoba.

Her skal Holger Rune møde spanieren Roberto Carballes Baena, der er nummer 76 i verden.