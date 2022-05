Clara Tauson trækker sig: - Det er surt

Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson kommer ikke i aktion ved WTA-turneringen i Rom.

Det 19-årige stjerneskud er således blevet nødsaget til at trække sig på grund af en rygskade.

Det meddeler WTA.

Til Ekstra Bladet fortæller danskerens far, Søren Tauson, at hun har kæmpet med rygproblemer i et stykke tid, og at hendes medicinske team i samarbejde med WTAs team har beordret hvile i stedet for at stille op i den prestigefyldte turnering i Rom.

- Jeg er meget ærgerlig over det. Jeg er godt i gang med at forberede ting i min tennis, så det er surt at blive bremset. Omvendt må jeg glæde mig over, at lægerne har givet mig forhåbninger om at kunne vende tilbage snarest, skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Dermed er der heller ikke umiddelbart fare for, at Clara Tauson misser årets anden grand-slam-turnering, French Open.

Clara Tauson har fået en vanskelig optakt frem mod French Open i næste uge. Foto: James Gourley/Ritzau Scanpix

Tauson skulle tirsdag have mødt den ukrainske kvalifikationsspiller Marta Kostyuk i første runde af turneringen i Rom. De to mødte også hinanden i Madrid for to uger siden, og ved den lejlighed vandt ukraineren 2-0 i sæt.

Men det bliver altså ikke til nogen revanche for den unge dansker, der igen er tvunget til en pause.

I slutningen af april gjorde Tauson ellers comeback ved WTA-turneringen i Madrid, efter hun havde været ukampdygtig i lidt over en måned på grund af sygdom.

Turneringen i Rom er en såkaldt WTA 1000-turnering, hvilket gør den til en del af de største turneringer i laget under sæsonfinalen og de fire grand slam-turneringer.

Clara Tauson seneste sejr daterer sig til 11. marts, og dermed har hun fået alt andet end en optimal optakt til grand slam-turneringen French Open, der begynder i næste uge.

Den 19-årige stjerne er den næstyngste spiller i top-50 på kvindernes verdensrangliste. Hendes hidtil bedste resultat ved en Grand Slam fandt sted tidligere i år, da hun nåede tredje runde under Australian Open.

I både 2020 og 2021 nåede hun anden runde af French Open, der spilles i Paris.

Danskeren ligger nummer 44 på verdensranglisten.

