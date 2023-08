Den danske tennisspiller Clara Tauson var utilpas og trak sig fra sin kamp i anden runde af WTA-turneringen i Cleveland mod canadiske Leylah Fernandez.

Efter at være blevet slået 6-0 i første sæt trak Tauson sig. Kampen varede blot 25 minutter.

Dommeren forklarede, at det var sygdom, der fik Tauson til at trække sig fra kampen.

Tauson bad om at få en medicinsk timeout, da hun var bagud 0-4 og skulle til at serve i femte parti.

Tauson virkede utilpas og blev brudt for tredje gang i sættet, så stillingen var 5-0 til canadieren i første sæt. Flere gange gik Tauson og rystede på hovedet mellem duellerne.

To personer kom ind for at tilse Tauson ved stillingen 0-5, og danskeren fik målt sit blodtryk og modtog en pille.

I det sjette parti løb Tauson slet ikke efter boldene i duellerne, og Leylah Fernandez vandt partiet rent og fuldendte tennisægget.

En modløs Tauson gik med tunge skridt en tur i omklædningsrummet efter første sæt. Kort efter meddelte dommeren, at Tauson tog endnu en medicinsk timeout uden for banen.

Tauson kom tilbage på banen, men blot for at meddele, at hun ikke var i stand til at fortsætte kampen.

Inden kampen natten til onsdag dansk tid havde de to 20-årige mødt hinanden to gange før, hvor Tauson havde vundet begge kampe.

Leylah Fernandez, der er nummer 72 i verden, er med sejren klar til turneringens kvartfinale.

Turneringen i Cleveland, der går under navnet 'Tennis in the Land', er en WTA 250-turnering og fungerer som opvarmning til US Open, der begynder i næste uge.

Tauson var med i turneringen som såkaldt lucky loser, efter at hun blev slået ud af kvalifikationsturneringen. Hun kom dog videre fra første runde ved at slå tjekken Barbora Krejcikova, der ligger nummer 12 i verden.

Tauson selv ligger nummer 90 i verden.

Inden mandagens sejr havde Tauson haft en lang periode med skader og svingende resultater.