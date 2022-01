Clara Tauson vinder første runde i Australian Open

Clara Tauson er videre til anden runde i grand slam-turneringen Australian Open efter en sejr på 6-3, 6-4 over australske Astra Sharma.

Op til kampen havde Tauson døjet med en skade, men den lod ikke til at hæmme hende mod Sharma, der er nummer 97 i verden.

Kampen var Tausons debut i hovedturneringen som seniorspiller.

Duellanterne fulgtes pænt ad frem til stillingen 3-3, hvor der ikke havde været en eneste breakbold i kampen. Men så skiftede kampen karakter.

Tauson slog til med et servegennembrud på det bedst tænkelige tidspunkt i første sæt, hvor hun bragte sig foran 5-3.

Derefter servede Tauson, der er nummer 39 i verden, i sikker stil første sæt hjem.

I andet sæt brød Tauson tidligt Sharma og kom foran 2-1, men i det efterfølgende parti sjuskede den danske teenager føringen væk.

Hjemmepublikum begyndte at vågne lidt op på bane 3, og det hjalp tilsyneladende Sharma, som bragte sig foran 3-2.

Momentum svingede over til australieren, som tilspillede sig tre breakbolde i danskerens serv ved 40-0.

Tauson så i denne fase ud til at være en anelse mere utålmodig i sit spil og irriteret over personlige fejl. Men hun viste flot moral og overkom faren og udlignede til 3-3 i stedet for at komme yderligere bagud.

Sharma fik ikke overtaget styringen i sin bedste periode i kampen, og i stedet blev hun igen brudt af en insisterende Tauson.

Tauson spillede stabilt uden at være prangende og lukrerede på flere fejl fra modstanderen end sit eget storspil og kom foran 5-3.

Det lykkedes Tauson at spille sig frem til en enkelt matchbold, men den fik Sharma afværget og kort efter reduceret til 4-5.

Nu skulle Tauson blot serve kampen hjem, men det var lettere sagt end gjort.

Sharma kæmpede heroisk til tilskuernes store jubelbrøl, men Tauson bevarede fatningen og roen til at vinde partiet og dermed kampen på sin anden matchbold.

Holger Rune deltog i single på herresiden, men han røg ud efter et nederlag i første runde til sydkoreaneren Kwon Soonwoo mandag.

I anden runde skal Tauson møde esteren Anett Kontaveit, der er nummer syv i verden og sjetteseedet i turneringen.

Holger Rune har åbnet for muligheden for en dansk mixed double med Clara Tauson. Hold kæft, det ville være sjovt, siger ekspert. Læs mere her:

Finder de nu sammen?