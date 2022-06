Clara trækker sig med skade ved Wimbledon

En halv time.

Clara Tauson fik langt fra det comeback til tennissporten, hun havde håbet på.

Kampen mod Mai Hontama i første runde af Wimbledon var ikke mange minutter gammel, før hun måtte forlade banen for at få behandling og til sidst trække sig fra turneringen.

Gennembruddet mod en af de bedste på den allerstørste scene har hun stadig til gode. Men mandag var Clara Tauson for alvor tilbage i tennisverdenen.

Lad os kalde det et comeback.

Ikke siden 29. april har hun spillet kompetitiv tennis på grund af alvorlige rygproblemer, og denne gang var det i rammer, der historisk set ikke bliver meget finere.

Ved det legendariske Wimbledon ventede japanske Mai Hontama i første runde. Og det kunne Danmarks bedste kvindelige tennisspiller trods alt glæde sig over.

Men hurtigt kom der skår i glæden. Og mere hjerteskærende kunne hendes comeback næsten ikke blive.

Øjnene på bolden. Foto: Alastair Grant/Ritzau Scanpix

Ved stillingen 2-1 til japaneren, der lige havde brudt en serv, tog Tauson sig til det sted, man ikke ville se. Ryggen.

En fysioterapeut stødte hurtigt til for at hjælpe, og i godt og vel 10 minutter fik hun behandling på banen, kørte et par øvelser, før hun måtte forlade græsset helt med et ansigtsudtryk, der signalerede ’øv, øv, øv’.

Men til lyden af ’KOM SÅ CLARA’ fra tilskuerpladserne vendte hun tilbage. Upåvirket og klar til at fortsætte det, hun er taget til England for.

Og så skete det. Clara Tauson trak sig. Ved stillingen 1-4.

Dermed er det farvel til danskeren ved Wimbledon, men hun sikrer sig stadig omtrent 431.000 kroner, hvilket spillerne får for at stille op.

Hun var lige vendt tilbage til sporten, og nu er det nærliggende at stille hende spørgsmålet. Var hun overhovedet klar?

