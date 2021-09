Nu gik det lige så godt.

Sidst i august besejrede Clara Tauson i en finale i Chicago den senere US Open vinder, britiske Emma Raducano, og for otte dage siden blev det i Luxembourg til en flot finalesejr over verdens nummer 30, Jelena Ostapenko.

Det var den 18-årige danskers anden WTA-turneringssejr i år, og den skød hende op som verdensranglistens nummer 52.

Et succesridt, som hun gerne havde forsøgt at fortsætte over først en turnering i kazakhstanske Astana i denne uge og siden i Indian Wells, den store turnering i den californiske ørken, som også ynder at kalde sig ’den femte grand slam’.

Her må hun dog nøjes med at se det meste af verdenseliten kæmpe om de mange penge og point.

Det oplyser hendes far, Søren Tauson.

- Clara døjer med en mindre skade i benet og har derfor været nødsaget til at melde fra til Astana og Indian Wells, siger han uden at ville nærmere ind på skadens natur.

Finalen i Luxembourg bliver Clara Tausons sidste kamp frem mod turneringen på Tenerife. Foto: Gerry Schmit via www.imago-image/Ritzau Scanpix

I Luxembourg optrådte hans datter med en stor bandage om sit venstre lår, og den har hun også været iført tidligere på sæsonen, så det er formentlig den, der driller.

- Det går dog fremad, og hun planlægger efter at komme i kamp på Tenerife, fortæller Søren Tauson om turneringen, der afvikles på hardcourt fra 18.-24. oktober.

Clara tvinges til pause

Selvfølgelig er timingen ærgerlig for Team Tauson.

- Hun ville gerne have udnyttet sit gode momentum. Men vi vælger at se konstruktivt på det og bygge videre i træningen, siger Søren Tauson.

Danmarks anden himmelstormer, Holger Rune, skal efter sit tætte opgør mod verdens nummer 16, spanske Pablo Carreño Busta, i kvartfinalen ved ATP 250-turneringen i Metz, i denne uge op mod endnu et stort navn.

I første runde i en challengerturnering i Orleans møder den nybagte KB-spiller således franske Gilles Simon, der dog er 36 år og i karrierens efterår og verdens nummer 99.