Clara vil slå kendt onkels rekord

Clara Tauson elsker det individuelle ved tennis, og så håber hun snart at slå sin onkels bedste rangering som nummer 101

- Jeg elsker, at jeg selv kan afgøre, hvor jeg vil spille bolden hen, og at det kun er op til mig selv, om jeg vinder eller taber. Jeg er afgjort ikke nogen holdspiller, svarer Clara Tauson på spørgsmålet om, hvad hun elsker ved tennis.

Det gør hun i et stort interview på WTA’s hjemmeside.

- Selvfølgelig er der en modstander, du skal slå, men det mig, der bestemmer, hvordan jeg slår til bolden, og taktisk kan det være som et skakspil. Det individuelle i sporten er det bedste for mig.

Tennis er den eneste sport, hun har dyrket, og hun forklarer, at sporten ligger til familien, hvor hendes onkel som bekendt er den tidligere topspiller Michael Tauson.

- Han nåede at blive verdens nummer 101. Det er vel den værste rangering. Hvis jeg når i Top 100, har jeg slået den, lyder det muntert fra niecen.

Clara Tausons tennisbase er i Belgien, og så må hun se sine danske venner via Facetime. Foto: Augst / Eibner-Pressefoto/Ritzau Scanpix

Clara Tauson fortæller, hvordan hun i Belgien er tilknyttet Justine Henins akademi og den belgiske træner Olivier Jeunehomme. Det er i dag hendes tennisbase.

Men socialt retter hun stadig blikket mod nord.

- De fleste af mine venner er i Danmark, så jeg kan lide at være på Facetime med dem. Jeg ser også Netflix. Når jeg ikke er på banen eller til fitness, kan jeg lide at ligge på sofaen, og jeg kan virkelig godt lide krimiserier som The Blacklist. Jeg er besat af den slags serier, fordi det er spændende og får mine tanker væk fra andre ting.

Har hun personlige mål for sæsonen, bliver hun spurgt. Det har hun ikke, hvad rangering angår lige nu, forklarer hun. Hun vil bare gerne spille så mange WTA-turneringer som muligt.

I disse dage gør hun netop det med stor succes i Lyon.

Clara Tauson møder fredag Camilla Giorgi fra Italien i kvartfinalen i Lyon.

Jubler over Clara: Snart i Top 50

Clara i ny pragtpræstation

Kæk Clara: Kom med de bedste

Slået efter drømmestart

Hende vil jeg gerne ligne