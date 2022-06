Hun var netop vendt tilbage på den helt store scene, men så skete det, der ikke måtte ske.

Clara Tausons rygskade blussede op igen efter lidt over fem partier mod Mai Hontama mandag i første runde af Wimbledon.

Efter godt og vel to måneders skadeshelvede følte hun sig ellers smertefri, og hun bekræftede både før og efter kampen, at hun var 100 procent klar, da hun gik ind på banen.

Men hvor hårdt er det psykiske slag ovenpå endnu et tilbageslag?

- På den korte bane vil det betyde meget på en negativ måde. Det vil det gøre for alle udøvere. Clara vil være hårdt ramt lige nu og her og det næste stykke tid, og det skal hun også have lov til at være, forklarer Henrik Hjarsbæk.

Han er mentaltræner og ekspert i sportspsykologi med stor erfaring i rådgivningen af topatleter.

- Nøglen vil være at omfavne det, hun føler lige nu, og det hun tænker om sig selv. Ting som 'er jeg stærk nok? Er jeg god nok? Kan jeg overhovedet være med på det her niveau? Bliver den her skade ved med at holde mig nede? Hvad sker der i fremtiden?

- Alle de her tanker skal hun have frit afløb til at bearbejde, og hvis hun ikke får det, så brygger hun videre på dem inde i hovedet, og så bliver det kun værre.

- Det er i sådan en situation, man gør det sværere for sig selv. Hun skal ud med sproget, før hun så sætter sig ned med sit team og evaluerer grundigt på forløbet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Clara Tauson må endnu engang affinde sig med en skade. Foto: Robert Prange/Getty Images

På seniorniveau brød Clara Tauson for alvor igennem i French Open i 2020. Efter at have kvalificeret sig ganske overlegent slog hun amerikanske Jennifer Brady, der dengang lå nummer 25 i verden.

Senere vandt hun så sin første WTA-turnering, da hun gik hele vejen i Lyon Open. Samtidig strøg hun direkte ind i top-100 og var listens næstyngste spiller – kun overgået af Coco Gauff.

Tauson er stadig kun 19 år gammel og har allerede været igennem mørke perioder, men også lyse, gode perioder.

Derfor handler det nu om at tage en puster og lægge en plan for fremtiden.

- I Claras tilfælde ligger det ikke til højrebenet at blive klar igen. Det kræver en hel del arbejde. Fysisk og mentalt. Langt de fleste atleter kommer ikke stærkere ud af en periode med en alvorlig skade. Nu handler det for hende om at holde en pause og nå dertil, hvor hun igen føler, der er noget, hun skal jagte sportsligt.

- Var det forsvarligt at sende hende på banen?

- Jeg må formode, hun har følt sig helt klar, og jeg må tro på, at hendes sundhedsstab ikke har været bekymret eller i tvivl. Som topatlet kender hun sin krop godt, så hun er gået på banen i troen om, at hun kunne klare det, siger Hjarsbæk.

Ifølge planen skulle Clara Tauson spille double med Elena Rybakina fra Kasakhstan onsdag, men lejren har meldt ud, at det ikke kommer til at ske. En beslutning, Henrik Hjarsbæk er enig i.

- Det ville være for vanvittigt. Tåbeligt. Jeg er godt klar over, at Wimbledon er en stor turnering, og der er også en makker at tage hensyn til, men hun skulle ikke spille onsdag. Det ville hun ikke være klar til, lyder det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Ekstra Bladet er taget til Wimbledon for at følge stjernerne. Læs meget mere herunder.

Kaotisk start: Regn suspenderer alle kampe

Benhård Holger: - Ja, jeg skal angribe ham

Tausons smerte-helvede: Lægerne ved det ikke