Claras banekvinde: - Hun bliver meget farlig

- Hun er virkelig på vej op, og hun vil helt sikkert blive farlig på de hurtige underlag, roste russiske Kasatkina efter at have slået Tauson

For et par år siden kom hun selv sprintende op ad verdensranglisten og besøgte Top 10, så Daria Kasatkina kan genkende en ranglisteraket, når hun ser en.

Og det kunne den 23-årige russer, da hun på hjemmebanen i Skt. Petersborg mødte fem år yngre Clara Tauson, som hun i en temmelig tæt kamp slog med 6-4, 7-6.

Bagefter var hun således fuld af lovord om den unge dansker, hvis power hun i kampens indledning lige skulle vænne sig til at håndtere.

- Jeg var overrasket over, at hun startede så superaggressivt, men så gik det da op for mig, hvorfor hun havde vundet i Lyon forleden. Hun ser ud til virkelig at kunne lide at spille indendørs, lød det fra den smilende sejrskvinde på hendes efterfølgende pressemøde.

- Hun bliver meget, meget farlig på hardcourt og især indendørs. Hun er virkelig på vej op, og hun vil helt sikkert blive farlig på de hurtige underlag.

Efter en tæt start kom russeren foran med hele 5-1, før teenageren fik skåret lidt ned på sine oversatsninger med for- og baghånd og reduceret til 4-5, før den altid smart spillende Kasatkina fik lukket sættet.

Dermed stoppede hun også Tausons imponerende stime på 14 vundne kampe og 20 vundne sæt i træk i Tyskland, Frankrig og Rusland.

Men da hun havde brudt til 5-3 i andet sæt og skulle serve kampen hjem, kom de lukke-nerver, der ind i mellem rammer russeren.

Det udnyttede Clara Tauson flot og fremtvang en tiebreak, som hun dog tabte klart.

Taberen fik dog vist en hel del smagsprøver på sit righoldige repertoire, og specielt et af slagene gjorde indtryk på Kasatkina.

- Hendes baghånd er meget farlig og især, når hun slår den ned langs linjen, sagde hun med adresse til de hvinende vindere, danskeren slog i den side – flere gange direkte på modstanderens til tider lidt sårbare andenserv.

- Hun prøver at tage bolden tidligt og spille virkelig hurtigt. Hun bevæger sig også godt, roste russeren. Foto: Anatoly Maltsev/Ritzau Scanpix

Men der var flere roser fra en sejrskvinde med overskud, da hun blev bedt om at beskrive den nye pige i klassen:

- Hun prøver at tage bolden tidligt og spille virkelig hurtigt. Hun bevæger sig også godt.

- Det var en god kamp, synes jeg. Jeg var ikke glad for lodtrækningen, da jeg så den, men jeg er glad for at vinde her på hjemmebane i min yndlingsturnering, og jeg var glad for mit niveau i dag.

Det sidste var også nødvendigt for at slå Frøken Farlig på den anden side af nettet.

Den næste turnering kan blive udendørs på grus i Bogota, Colombia, i starten af april, hvor Clara Tauson lige nu står opført på deltagerlisten.

