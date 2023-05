Claras nedtur: - Bare et spørgsmål om tid

Hun var udskreget til den nye Caroline Wozniacki. I sig selv et tungt pres på skuldrene af Clara Tauson.

Til gengæld var hun kun lige blevet 19 år, da hun efter et år med stor succes stod som verdens 33. bedste kvindelige tennisspiller. Verden lå tilsyneladende for hendes fødder.

Godt et år efter har Clara Tauson kæmpet sig gennem skader i ryg og ankel. Den 20-årige dansker er raslet ned som nummer 121 i verden, og der mangler fortsat lidt rytme i resultaterne.

Siden december har hun vundet to ITF-turneringer og vist gode takter i WTA-turneringerne i Limoges og Linz.

De tre seneste turneringer har dog ikke været den store fest for Clara Tauson, der to gange er røget ud i første runde.

På rette vej

Men tennisekspert Michael Mortensen ser alligevel en god trend i den unge dansker.

- Jeg synes, at hun er inde i en god periode i øjeblikket. Og heldigvis er hun skadesfri.

- Hun er blevet mere fortrolig med sit spil og er på rette vej.

- For mig at se er det kun et spørgsmål om tid, før hun er tilbage blandt de 50 bedste. Der er mange om buddet, men jeg er fortrøstningsfuld. Kan hun holde sig skadesfri, vil jeg tro, at hun efter denne sæson ligger i top 80 og derfra kan få adgang til Grand Slams.

- Et par gode resultater i en større turnering, så er hun, hvor hun skal være. Når hun kommer blandt de 80 bedste igen, så kan alt ske. Så kan hun også komme blandt de 30 bedste, siger Michael Mortensen.

Mentalt ovenpå

Flere afbræk med skader kan naturligvis have sat sig i psyken på den unge dansker. Men også her ser Michael Mortensen gode takter.

- Når man har været skadet, bliver det tit lidt omstændeligt og langsommere.

- Man prøver hele tiden at kompensere, hvis man kommer i en yderposition. Men man kan se på den måde, hun bevæger sig på, at hun føler sig fri i sit spil.

- Hun server bedre og accelererer bedre igennem. Hun bevæger sig bedre, er mere dikterende i sit spil og mere risikovillig.

- Hun er blevet testet og ved, hvor hun er rent fysisk, og det er den del, hun skal have styr på. For hun er en bold-virtuos. Hun har virkelig mange færdigheder - og er en bedre boldspiller end mange af dem, der er langt højere rangeret.

Farlig i Frankrig

Sidst i maj er der French Open på programmet. Her bliver Clara Tauson med sin nuværende placering på verdensranglisten ikke inviteret med. Men hun får lov at spille kvalifikationsturneringen.

- Jeg har store forventninger til French Open - jeg tror, at hun kan kvalificere sig. Kommer hun med i main draw, kan hun blive en rigtig ubehagelig spiller at møde for de spillere, der går direkte ind i turneringen, siger Michael Mortensen.

16 ud af i alt 128 kvalifikationsspillere kommer til hovedturneringen ved French Open, der begynder 28. maj.

Toptræner kan give meget

Carlos Martínez er ny træner for Clara Tauson. Foto: Robert Prange/Getty Images

Vejen tilbage til toppen af det internationale tennis-hierarki kræver hårdt arbejde og dedikeret træning.

Det meste af det står Clara Tauson selv for, men der skal også lidt hjælp til udefra. Og det kommer der.

Således kunne TV 2 onsdag afsløre, at Tauson har fået ny træner: Spanske Carlos Martínez. En træner, der blandt andre har trænet russiske Svetlana Kuznetsova, der for år tilbage lå nummer to i verden og har vundet både French Open og US Open.

- Jeg er spændt på det samarbejde. Jeg synes, at det lyder meget spændende, siger Michael Mortensen.

- Han har store meritter bag sig og har trænet Kuznetsova og Daria Kasatkina (verdens p.t. nummer otte, red.). Det er en træner med stor ekspertise, der ved, hvordan man bringer en spiller som Clara Tauson tilbage, hvor hun hører til.

Den 48-årige spanier stoppede samarbejdet med russiske Kasatkina på grund af personlige uenigheder. Derefter helligede han sig sit eget tennisakademi uden for Barcelona, men afslørede, at han ikke var færdig med WTA-spillere.

- I mit hoved har jeg nogle spillere, jeg gerne vil arbejde med. For det er selvfølgelig bedre og lettere, hvis man føler, at spilleren forstår en.

- Jeg føler stadig, at jeg har meget passion og mange kræfter til at hjælpe spillere, der vil udvikle sig og arbejde hårdt, sagde han dengang.