Claras styrke: Tænder på topspillere

- Det her viser, at hun hurtigt skal op og spille mod de bedste spillere, for det tænder hende at møde dem. Hun hæver sit niveau, lyder det begejstret fra Tine Scheuer efter mandagens forrygende indsats af Clara Tauson.

I WTA-turneringen i Lyon slog den 18-årige dansker den topseedede russer, Ekaterina Alexandrova, der er verdens nummer 33, og som færdes yderst hjemmevant på netop indendørs hardcourt.

Det skete med cifrene 6-3, 6-4 efter et drama, hvor ranglistens nummer 139 var foran 5-1 i andet sæt og formøblede hele seks matchbolde.

En bedrift, der næsten matchede hendes internationale gennembrud ved French Open sidste år, hvor det gik ud over amerikanske Jennifer Brady, nummer 25.

- Hun matcher deres power godt, og det mentale er også på plads. Hun bliver ved med at spille sit eget spil, også selv om hun bliver indhentet, påpeger Tine Scheuer, der kommenterede kampen for TV2 Sport.

- Clara spillede en rigtig stærk kamp, som hun gik ind for at vinde, roser hun.

- Hun stod fast på baglinjen, matchede Alexandrova på power og holdt god længde i sine slag. Hun fik også dæmmet op for hendes gode serv og returnerede skidegodt.

- Det er rart at se, at andenserven ikke bliver en svaghed under pres, som man så tit ser det i international tennis, og fysisk er hun jo helt med. Hun slår med stor tyngde. Der er faktisk ret vildt, hvor tungt hun slår.

Evnen til at glemme de missede matchbolde er vigtig i så konkurrence-hård en idrætsgren som kvindetennis.

- Jeg synes ikke, hun blev ’shaky’. Det var mere den anden, der spillede alt-eller-intet, da hun kom bagud.

Bider sig fast

Clara Tauson har et rigtigt godt øje til topspillere. Foto: Martin Bureau/Ritzau Scanpix

Som træner i Tausons tidligere klub, HIK, har Tine Scheuer fulgt hendes tidlige udvikling på nærmeste hold.

- Det er også der, jeg forsøger at holde mit fokus. Og hendes spillemæssige udvikling ser yderst fornuftig og sund ud, synes jeg.

- Hun er blevet meget stærkere defensivt og viser også, at hun har arbejdet med sin bevægelighed.

- Vi ved godt, hvor god hun er, når hun er ovenpå og har initiativet, men det er godt at se hende så godt nede i benene og i fin balance på slaget efter serven. På den måde bider hun sig godt fast i baglinjen og holder trykket.

- Og selvfølgelig giver sådan en sejr Clara et boost.

Ligger godt til Clara

Clara Tauson har gode chancer for også at slå Times Babos, spår Tine Scheuer. Foto: Martin Bureau/Ritzau Scanpix

I næste runde, der også er ottendedelsfinalen, møder Clara Tauson ungarske Timea Babos, der tidligere var nummer 25 i verden men i dag er faldet ned som nummer 105.

Til gengæld topper den 27-årige specialist ranglisten i double

- Jeg synes, Babos ligger meget godt til Clara, vurderer Tine Scheuer.

- Hun er ikke helt så bevægelig som Alexandrova.

- Hun laver stadig mange esser men også mange dobbeltfejl. Hun er en spiller, der er noget stærkere i double end i single på dette punkt i hendes karriere.

Tauson og Babos mødes tilsyneladende først onsdag.

Tirsdag får 17-årige Holger Rune til gengæld sin ATP-debut i Buenos Aires. Også han skal op mod en verdensklassespiller i skikkelse af 33-årige Albert Ramos-Vinolas, der er nummer 47 på verdensranglisten.

