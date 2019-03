Claras træner: - Hun er tæt på Top 100

- Det er en dejlig bekræftelse for alle os, der har fornemmet hendes høje niveau, siger Tausons klubtræner, Mikkel Nørby, der tror på turneringssejr

Ligesom alle andre danske tennisfans måtte Mikkel Nørby nøjes med at følge Clara Tausons kvartfinale i Kina via tal, der flyttede sig grafisk på skærmen.

Men det tog bestemt ikke noget af K.B.-trænerens begejstring, da hun efter endnu en tresætsgyser havde besejret polske Magdalena Frech med 7-5, 0-6, 6-3 ved den store ITF-turnering i kinesiske Schenzhen.

- Det er pisse flot. Jeg er meget imponeret, udbryder Claras klubtræner, der er en af de vigtige aktører bag hendes eksplosive udvikling.

Ugens resultater har givet ham en rigtig god mavefornemmelse i forhold til 16-årige Tausons niveau i forhold til de voksne kvinder på WTA-turen.

- Det er så ærgerligt, hvis hun – på grund af det nye system – ikke får lov at spille videre på det niveau, for hun hører til tæt på Top 100, siger Mikkel Nørby med adresse til et begrænset antal danske wildcards på den nye Transition Tour.

- Hun er ikke langt fra længere. Du kan i hvert fald ikke længere sige, at hun ikke hører til der, for hun kan spille op med mange af de modstandere. Om hun så ville kunne gøre det uge efter uge, er en anden sag.

Clara Tauson er på vej op ad WTA's verdensrangliste, men hun kan løbe tør for wildcards på sin vej. Foto: Roger Parker

- Det bliver spændende, om hun kan få wildcards nok til at spille videre på det niveau, for kan hun fortsætte med at konkurrere på den hylde, så varer det ikke længe, før hun bider sig fast, spår han.

- Det er en dejlig bekræftelse for alle os, der har fornemmet hendes høje niveau, at hun nu også viser det med resultater.

- Jeg tror også på, at hun kan vinde turneringen, hvis hun kan holde det niveau. Hun har i alt fald bevist, at det er en mulighed, siger han.

I semifinalen tidligt lørdag morgen, dansk tid, møder hun den 29-årige kineser Jia-Jing Lu, som er verdens nummer 186 og nok må anses for at være favorit på hjemmebanen. Men den slags har den danske favoritdræber altså set stort på indtil nu.

Forleden betegnede hendes far og træner, Søren Tauson, det som vanvittigt at drømme om semifinale og finale.

Med sejren og de nu i alt 29 point kravler Clara Tauson yderligere op på WTA’s verdensrangliste og nærmer sig Top 500.

Se også: Klasse-Clara gør det igen: Klar til semifinale

Se også: Lettet Clara efter rutsjetur: Aldrig været så udfordret

Se også: Efter Claras superkamp: Nu er kun Caroline bedre

Se også: Clara imponerer igen: Angriber ranglisten