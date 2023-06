Claras Wimbledon-håb lever

Danskeren har alligevel mulighed for at spille med i den prestigefyldte turnering fra næste uge, men det kræver nogle afbud

Torsdag skulle Clara Tauson forsøge at kvalificere sig til Wimbledon, som begynder om under en uge.

Desværre tabte danskeren den tredje og afgørende kvalifikationskamp til Viktória Hruncáková fra Slovakiet med 1-2 i sæt.

Dermed stod det klart, at tennisspilleren missede den direkte vej til grand slam-turneringen.

Nogle timer efter Clara Tausons nederlag tikkede der et afbud ind til Wimbledon fra russeren Anna Kalinskaya, og det er gode nyheder for Clara Tauson, at kollegaen ikke er blevet sin skade kvit.

Det betyder nemlig, at den 20-årige dansker har en snæver mulighed for at komme med på et afbud som såkaldt lucky loser.

Clara Tausons træner, Carlos Martinez, fortæller til DR Sporten, at danskeren er nummer tre i køen til en afbudsbillet, som giver adgang til hovedturneringen.

Håbet lever, men det kræver altså tre afbud først.

Danskeren tabte torsdag med 1-2 i sæt. Foto: Geoffroy Van der Hasselt/Ritzau Scanpix

I øjeblikket er den talentfulde dansker placeret som nummer 91 på verdensranglisten.

Hovedturneringen ved Wimbledon begynder på mandag.