Comeback-Caroline: - Jeg er god til at glemme

- Jeg tror, jeg er meget god til at gå fra Plan A til Plan B til Plan C og tilbage til A for at finde en måde at vinde på, og det behøver ikke være pænt

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Da Caroline Wozniacki i 2018 vandt Australian Open var hun i anden runde bagud 1-5, 15-40 mod kroaten Jana Fett.

Helt så galt så det trods alt ikke ud i anden runde i år, men hårdtslående Dayana Yastremska var trods alt foran 5-1 i første sæt og 3-0 i andet, før danskeren fik kæmpet en sejr hjem på 7-5, 7-5.

Så blev der talt ’Caroline Classic’ igen. For er der nogen, der formår at bide sig fast og kæmpe sig tilbage fra håbløse stillinger, har det i mange år været netop hende.

- Jeg tror bare, at jeg er en af de spillere, der prøver at glemme, hvad der er sket forud og så bare prøver komme videre og finde en ny taktik, forklarede hun om sin særlige evne efter onsdagens kamp.

- Jeg tror, jeg er meget godt til at gå fra Plan A til Plan B til Plan C og tilbage til A, hvis det er – for at finde en måde at vinde på. Det skal ikke altid være pænt. Det handler tit om bare at få en bold mere tilbage, lød det med et lille, træt smil.

En kolossal fighterindsats sender Wozniacki videre efter to timers drama mod ung kanonarm. Se alt det bedste fra kampen her. Video: Discovery Networks Danmark.

Dramaet indeholdt mange ingredienser, taktisk som teknisk og mentalt. Det sidste fyldte meget, forklarede vinderen.

- Det var meget mentalt, for jeg skulle bare være klar til hver bold. Det kunne blive det ene eller det andet.

- Så det handlede for mig om både at være klar til første bold og prøve at få så mange bolde sendt dybt som muligt og prøve at mikse tempoet lidt op.

- Men samtidig var det mentalt, fordi hun kommer ud og svinger og laver tre vindere for derefter at lave fire uprovokerede fejl. Man vidste aldrig, hvad der kom, så det var umuligt at få en rytme på den måde.

På den sjette matchbold var den der endelig. Foto: Roger Parker

Til gengæld fik hun reelt trukket sin modstander lidt ud af slagrytme.

- Jeg tror, at jo længere kampen gik, jo længere blev duellerne, og jo mere følte jeg, at kampen tippede til min fordel.

- Så begyndte jeg også at få mere fat i hendes server. Hun servede virkelig godt til at starte med, men jeg fik returneret bedre, som kampen skred frem.

Ved dansk føring på 5-4 i andet sæt, kaldte modstanderen pludselig på fysioterapeuten. Det kom dog ikke bag på Caroline Wozniacki.

- Nej, for det gør hun i næsten hver eneste kamp, så jeg var klar på det. Jeg tror ikke, der var noget galt med hende, for hun løb udmærket lige inden, men det gjorde hun selvfølgelig for at prøve at bryde min rytme.

- Hun prøvede også at psyke ved mine server og hoppe lidt rundt. Det gjorde hun også under opvarmningen, konstaterede Caroline Wozniacki, der skulle bruge hele seks matchbolde for at lukke kampen.

- Der er nogle af dem, hvor hun spiller godt, og hvor der ikke er så meget at gøre, sagde hun.

- Så er der nogle, hvor jeg spiller for passivt eller bare en dårlig bold tilbage. Og så var der nogle, hvor jeg virkelig spillede godt, og hvor hun – ja, jeg ved ikke, hvor de bolde kom fra. Hvordan hun kunne løbe så mange bolde ned.

- Men det er klart, at man bare gerne vil afslutte den kamp og komme videre. Det var rart at få den til sidst, lød det med et smil.

Under interviewet på banen umiddelbart efter kampen virkede hun rørt.

- Jeg vandt en fantastisk kamp, så jeg var bare rigtig glad.

