Comeback-dronninger: Clijsters i store fodspor

Når Kim Clijsters i denne uge vender tilbage til WTA-turen ved turneringen i Dubai, er det ikke første gang, hun gør comeback.

Den 36-årige belgier har således vundet tre af sine fire grand slams som mor, siden hun i 2009 vendte succesrigt tilbage med en finalesejr over Caroline Wozniacki ved US Open.

Hun forsvarede titlen, som hun første gang vandt i 2005, året efter og vandt sin seneste grand slam i Australien i 2011, før hun året efter igen trak sig tilbage.

Her får du seks andre spektakulære, dramatiske og imponerende comebacks i kvindetennis.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Monica Seles

Monica Seles rejste sig på imponerende vis efter overfaldet i Hamburg. Foto: Peter Jones/Reuters/Ritzau Scanpix

Måske det mest imponerende comeback af dem alle. For jugoslavisk fødte Monica Seles skulle så meget igennem efter den ulykkelige aprildag i 1993, hvor en sindsforvirret fan af Steffi Graf stak hende i ryggen under en kamp i Hamburg.

For nok helede hendes skulder rekordhurtigt, men helingsprocessen inde i hendes hoved skulle blive meget længere. Mentalt led hun i årevis af eftervirkningerne, og først i august 1995 genoptog hun karrieren på topplan.

Monica Seles var helt suveræn i en toårig periode før overfaldet. Fra januar 1991 vandt hun 22 titler, herunder otte grand slams, og havde nået 33 finaler i de 34 turneringer, hun stillede op i. Hun var selvsagt verdens nummer et.

Det lykkedes hende også siden at spille sig i flere store finaler. Den første, i US Open straks efter hendes comeback, tabte hun til – Steffi Graf. Men så lykkedes det fem måneder senere i Melbourne, hvor hun i finalen besejrede Anke Huber og tog sin fjerde Australian Open. En hel tennisverden delte hendes glædestårer.

Hun nåede finalen i New York igen i 1996 og finalen ved French Open I 1998, men Monica Seles nåede aldrig tidligere suverænitet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jennifer Capriati

Jennifer Capriati satte rekorder som den yngste nogensinde i flere sammenhænge, men siden gik det galt. Foto: Marc Serota/Reuters/Ritzau Scanpix

Også amerikanerens historie er hjerteskærende. Vidunderbarnet, der i 1990 debuterede som professionel kort før sin 14-års fødselsdag, stod kort efter i semifinalen ved French Open og året efter gentog hun bedriften ved Wimbledon og US Open.

Den første store titel kom ved OL i 1992 i Barcelona med finalesejr over Steffi Graf, men så begyndte det at gå alvorligt ned ad bakke for den unge pige, der pænt sagt ikke var beriget med nogen særlig empatisk far.

Hun blev taget for butikstyveri og kort efter med marihuana i lommerne. Overdosis, selvmordsforsøg, afvænning.

I 1999 var hun tilbage på topniveau og vandt to turneringer, før hun året efter igen nåede grand slam-semifinaler. I januar 2001 toppede hun sit comeback med sin første store titel i Australian Open. Den blev fulgt op med French Open og erobringen af ranglistens førsteplads. Amerikaneren forsvarede sin titel i Melbourne og lagde ketsjeren på hylden i 2004.

Capriati og Seles, da de i 2012 blev optaget i Hall of Fame. Foto: Jessica Rinaldi/Reuters/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Margaret Court

De senere år har hun især skabt overskrifter med sin homofobiske og et i manges øjne antikveret menneskesyn.

Men historien om den australske rekordholder med de 24 grand slam-titler indeholder også kapitler om de mest utrolige comebacks.

Ganske vist var såvel tiden som konkurrencen en anden, da hun erobrede sine første 13 slams og takkede af efter Wimbledon i 1966, men hun imponerede alligevel stort, da hun to år senere vendte tilbage og vandt tre nye til samlingen, før hun i 1970 såmænd snuppede dem alle fire.



Efter sin første graviditet vendte hun tilbage og tabte i 1971 Wimbledon-finalen til Evonne Goolagong Cawley, før hun efter endnu en pause tog sine sidste tre slam-titler i single i 1973.

Efter endnu en barselsorlov kom hun tilbage og vandt doubletitlen ved US Open i 1975. Men hermed sluttede comeback-serien ikke. Efter at have født sit tredje barn deltog hun i 1977 igen på kvindernes verdenstur, før hun året efter trak sig tilbage med sit fjerde barn i maven.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Venus Williams

Venus Williams vinker farvel efter nederlaget til 15-årige Cori Gauff i første runde ved årets Australian Open. Men hun hænger stadig på. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun stiller stadig op på banen, 39-årige Venus Williams, men ingen kunne vist have fortænkt hende i for længst at have stoppet den karriere, der tæller syv grand slams i single, 14 i double og fire olympiske guldmedaljer.

De syv store titler kom i perioden 2000-2008, men i 2010 løb den langbenede amerikaner ind i første, store forhindring. En knæskade truede karrieren, og siden blev hun diagnosticeret med Sjögrens Syndrom.

Men også den yderst besværlige autoimmune sygdom trodsede hun for igen at vinde titler. Hun nåede finalerne ved Australian Open og Wimbledon i 2017, før hun samme år tabte sæsonfinalen til Caroline Wozniacki.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Martina Navratilova

Martina Navratilova var tæt på de 50 år, da hun vandt sin seneste grand slam-titel. Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Den tjekkisk fødte amerikaner havde vundet 18 grand slams i single og 32 i double, da hun trak sig tilbage i november 1994. Men hun kunne ikke undvære legen med den lille gule filtbold og vendte flere gange tilbage. I 2003 vandt hun to grand slams I mixeddouble med Leander Paes, ligesom hun med Svetlana Kuznetsova som makker nåede finalen ved US Open. Kort før sin 50 års fødselsdag vandt hun i 2006 sammen med Bob Bryan titlen ved the 2006 US Open, hendes slam nummer 59.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Serena Williams

Serena Williams jagter stadig sin grand slam nummer 24 efter sit imponerende comeback. Foto: Abbie Parr/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Hun jagter stadig Margaret Courts rekord med 24 grand slams, og amerikaneren mangler en for at tangere den. De sidste fire finaleforsøg har været forgæves, men reelt er det fantastisk, at den 38-årige superstjerne stadig slås for den.

Hun vandt sin seneste af slagsen i Australien i januar 2017, og kun få vidste, at det skete med lille Olympia i maven. Datterens fødsel i september havde nær kostet hende livet på grund af blodpropper i lungerne.

Eksklusivt interview: Jeg vil ikke have nogen svagheder

Dansk stjerne i fint selskab: Med Serena under solen

Se også: Overrasket af familien: - Det havde jeg ikke set komme

Se også: Tak for eventyret, Caroline