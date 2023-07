Comeback sender tuneser i endnu en Wimbledon-finale

Ons Jabeur skal for andet år i træk spille finale i Wimbledon.

Torsdag gik den tunesiske tennisprofil videre til den sidste kamp i den prestigefyldte turnering efter et flot comeback i semifinalen mod verdensranglistens nummer to, Aryna Sabalenka.

Belaruseren vandt første sæt og var foran 4-2 i andet, inden Jabeur vendte kampen på hovedet. Kampen endte 6-7, 6-4, 6-3 til tuneseren, som i finalen lørdag skal møde tjekkiske Marketa Vondrousova.

Ons Jabeur, der er nummer seks på verdensranglisten, tabte sidste års finale til Elena Rybakina og har endnu sin første grand slam-titel til gode.

Begge spillere servede fremragende i første sæt, hvor Sabalenka var bagud 2-4 i tiebreaken, inden hun strammede sig an og vandt den 7-5.

I andet sæt brød Sabalenka rent til 3-2 og servede sig rent på 4-2, og dermed lignede hun en kommende finalist, mens tuneseren hang gevaldigt med skuffen.

På en eller anden måde fik 28-årige Jabeur dog hevet sig op og med flot fight og glimrende spil svarede hun tilbage og vandt fire partier i træk og altså sættet.

Nu var Jabeur ovenpå. Endnu mere, da hun brød til 4-2 i tredje sæt og for alvor kom på sejrskurs.

Det så ud til at slutte for Sabalenka, da belaruseren bagud 2-5 skulle holde serv for at blive i kampen. Jabeur spillede sig til to matchbolde, men Sabalenka holdt stand.

I Jabeurs efterfølgende serveparti gik den dog ikke længere for verdenstoeren. Jabeur spillede sig hurtigt på 40-0 i eget udlæg, men det var første på den tredje matchbold i partiet, at tuneseren med et servees lukkede kampen.