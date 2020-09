Corona-mareridt: Smidt ud i nat

Topseedet kvindedouble får forbud mod at spille i US Open af coronafrygt

En kaotisk scenarium udspiller sig lige nu i Grand Slam-turneringen US Open.

Det var på forhånd frygtet, at coronavirus ville blive en umedgørlig udfordring med henblik på at få turneringen afviklet på normal vis, og natten til søndag dansk tid blev den topseedede damedouble offer for reglementet.

Franske Kristina Mladenovic og makkeren Timea Babos fra Ungarn er ude af turneringen. Uden kamp. Det meddeler US Open på sin officielle hjemmeside.

Den stærke damedouble skulle ellers have været i aktion mod Gabriela Dabrowski og Alison Riske i 1/8-finalen, men opgøret blev afblæst. Sidstnævnte duo er videre uden at spille en bold.

Mladenovic fik besked på at blive i karantæne på sit hotelværelse, fordi hun har været i kontakt med landsmanden Benoît Paire, som i sidste weekend blev testet positiv for coronavirus.

Paire blev selv trukket ud af herrernes singleturnering, før den begyndte.

- Alle personer, som har været i tæt kontakt med en smittet spiller i længere tid, skal i karantæne på deres værelse i resten af karantæneperioden, skriver USA's Tennisforbund (USTA) i en pressemeddelelse.

USTA reagerede på en henvendelse fra de lokale sundhedsmyndigheder.

- USTA er forpligtet til at følge retningslinjerne i staten, byen og lokalområdet, skriver forbundet.

Dagen forinden blev singlespilleren Adrian Mannarino fra Frankrig kortvarigt forhindret i at gå på banen til sin kamp mod tyske Alexander Zverev.

Angiveligt havde han også været i nærkontakt med Paire, men med tre timers forsinkelse fik han lov at spille - og tabe - sin kamp. Det skete, efter at blandt andre topspilleren Novak Djokovic havde blandet sig.

I alt har der været særligt opsyn med 11 spillere i turneringen i New York efter det positive coronatilfælde. Paire er siden blevet negativ.

Mladenovic har vundet fire grand slam-turneringer i double og været i yderligere tre finaler.

