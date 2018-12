Da Miss Sunshine trådte ud af skyggen

I en hæsblæsende finale under ekstreme forhold viste Caroline Wozniacki offensivt mod og fik drømmen til at gå i opfyldelse

Solen var for længst gået ned bag Melbournes skyskrabere, men alligevel drev sveden ned ad de små 15.000 tilskuere på Rod Laver Arena og fik tøjet til at klæbe.

For luftfugtigheden var høj, temperaturen sneg sig stadig over 30 grader, og de fleste udvekslede nok på et tidspunkt deres stille undren med sidemanden: 'Hvordan kan de blive ved med at løbe dernede?'

Men det gjorde de, danske Caroline Wozniacki og rumænske Simona Halep, verdens nummer et og to, der ikke kun spillede om ranglistens førsteplads men også hver især om deres første grand slam. I tredje finaleforsøg.

Efter finalens sidste og forløsende bold faldt Caroline Wozniacki om på ryggen og blev gennemrystet af krampegråd. Foto: Roger Parker

Set i det lys var årets første grand slam-finale på forhånd den perfekte af slagsen. Men den blev det også, fordi de to undervejs fik det bedste ud af hinanden i en uhyre tæt og næsten uundgåelig tresætter. De løb de mest umulige bolde op og blev ved med at slå kontra i et forsøg på at komme et skaktræk foran.

Det blev den bedste kvindefinale i årevis.

Små tre timer efter danskerens indledende serv og efter en fysioterapeutisk behandling til hver var det rumæneren, der kastede bolden i luften ved stillingen 6-7, 6-3, 4-5, 30-30.

Caroline var to bolde fra indfrielsen af den drøm, hun offentligt formulerede som 11-årig. Som efter hendes 67 uger lange periode på ranglistens førsteplads i 2010 og 2011 havde redet hende som en mare. Og som hun to gange havde spillet finale om med nederlag til Kim Clijsters og Serena Williams.

En af dem skulle blive den skuffede, for begge var ude i deres tredje finaleforsøg, og desuden tog Wozniacki førstepladsen fra Halep. Foto: AP

To bolde fra at tilføje det ultimative kapitel til sin karrieres i forvejen så imponerende historie: At vinde en grand slam.

Så fulgte en duel, som mangeårige iagttagere siden følte, næsten opsummerede samme karriere. For Wozniacki blev drevet rundt fra side til side, mens hun defensivt dygtigt og vildt kæmpende fik returneret boldene med noget, der lignede de sidste dråber i tanken.

På den syvende af dem blev hun sendt langt ud ad banen men fik alligevel fundet overskud til at vride overkroppen nok til kraftfuldt at smække sin dobbelte baghånd på tværs af banen med en næsten naturstridigt skarp vinkel.

I netop den sekvens fandt hun samtidig modet til at satse offensivt på et afgørende tidspunkt i en stor finale.

Et kys, der har ladet længe vente på sig. Foto: Ritzau Scanpix

Slaget åbnede banen og sendte Halep i defensiven, og på sin ottende bold trådte Wozniacki frem i banen og lukkede duellen.

Så var der matchbold. Rumæneren slog en nem baghånd i nettet, danskeren smed sin ketsjer i luften og faldt om på ryggen i en kort krampegråd.

Tredje gang var lykkens gang, drømmen var gået i opfyldelse, og kort efter overrakte Billie Jean King hende det store trofæ, Daphne Ackhurst Memorial Cup, med ordene: 'Never give up. Awesome.'

Danmarks første grand slam-vinder i single fik samtidig en check på godt 20 millioner kroner, men det var belønningen for hendes årelange fight, der var den største.

Det var også Piotr Wozniackis triumf, og hun skyndte sig da også ud for at dele øjeblikket med sin far og sin forlovede, David Lee. Foto: AP

Det så man også afspejlet i hendes far og træner, Piotr Wozniackis, udtryk ude i boksen, hvor hans øjne bag de knyttede næver strålede af stolthed. Det var også hans – og dermed deres fælles – drøm.

Modet til at være den momentvis offensive Caroline – Wozniacki 2.0 – fandt hun nærmest i trods, da hun som verdens nummer 74 under US Open i 2016 efter en skadeplaget sæson var bagud 0-4 mod Svetlana Kuznetsova i anden runde.

Herfra drønede elevatoren mod toppen, og da hun i oktober 2017 for første gang slog Venus Williams i slutkampen i WTA’s sæsonfinale, fik hun samtidig den sidste sjat livgivende tro på, at de store kampe kunne vindes ved at vise mod.

I Australian Opens anden runde var hun nede med 1-5, 15-40 i kroatens Jana Fetts serv. Fett var få centimeter fra at lave et es på sin første matchbold.

Siden spillede hun turneringen ’på husets penge’, som hun kaldte det med et casino-udtryk, før hun ti dage senere stod med den største gevinst.

Caroline Wozniacki var både glad, lettet, stolt og træt, da hun sammen med trofæet tog imod den skrivende presse. Foto: AP

Ord og følelser efter finalen

Efter præmieoverrækkelse, sejrstaler, diverse photoshoots og tv-interviews var den over midnat, før Caroline Wozniacki mødte den skrivende presse. Her kunne hun fortælle, at hun havde haft så travlt, at hun end ikke havde kunnet besvare et opkald fra sin mor.

Hun fortalte, hvor følelsesladet og drænende finalen havde været, fysisk som mentalt.

– Til sidst handlede det bare om, hvem der ville det mest og om, hvem der havde det sidste held med sig. Da jeg følger den sidste bold, tænker jeg: 'Please, gå i nettet.' Da den gjorde det, var det en helt fantastisk følelse. Det var en forløsning.

– Når jeg har opnået så meget andet i min karriere og slået alle de andre spillere og ja, vundet alt andet, så er det her det sidste, der manglede, sagde hun med pokalen og et glas champagne ved siden af sig.

Hun huskede at anerkende sin far, og så tog hun hjem på Crown Plaza for at prøve at falde i søvn. Det var ikke lykkedes ret godt, før hun søndag morgen skulle sejle på søen i botanisk have iført pokal og vindersmil. Her famlede hun stadig lidt:

– Der løber så mange tanker rundt i hovedet, at jeg nok skal have en dag for mig selv til at forstå det hele.

Pudsigt nok spillede de to senere mestre double sammen på den såkaldte Kids Day før turneringens begyndelse. Foto: AP

Søndag aften vandt Roger Federer herretitlen, og bagefter sagde han til Ekstra Bladet om Carolines triumf:

– At vinde den første grand slam er helt klart noget specielt. Jeg er helt sikker på, at hun er helt oppe i skyerne nu, og det skal hun også være.

– Du skal fejre den første, som var det den sidste. Og det skal ikke forstås negativt. Men du aner ikke, om du nogen sinde vil opleve de samme følelser igen.

Caroline var på en kort familievisit i København, før hun få dage senere stod på banen igen. I iskolde Skt. Petersborg.

I tennis venter der altid en turnering mere, men der er en, hun aldrig glemmer.

Carolines vej til triumfen 1.runde: Mihaela Buzarnescu (Rumænien), 6-2, 6-3 2. runde: Jana Fett (Kroatien), 3-6, 6-2, 7-5 3. runde: Kiki Bertens (Holland), 6-4, 6-3 4. runde: Magdalena Rybarikova (Slovakiet), 6-3, 6-0 Kvartfinale: Carla Suárez Navarro (Spanien), 6-0, 6-7, 6-2 Semifinale: Elise Mertens (Belgien), 6-3, 7-6 Finale: Simona Halep (Rumænien), 7-6, 3-6, 6-4 Ranglistepoint: 2000 Præmiepenge: 3.034.944 dollars (godt 20 mio. kroner)

