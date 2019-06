Dårligt vejr skubber French Open-semifinale til lørdag

Novak Djokovic og Dominic Thiem må vente til lørdag med at få afgjort, hvem af dem, der skal møde Rafael Nadal i French Open-finalen i tennis.

Efter flere regnvejrsafbrydelser og hård blæst har arrangørerne opgivet at færdigspille semifinalen fredag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ved afbrydelsen førte Thiem 3-1 i tredje sæt, efter at de to spillere havde vundet et sæt hver.

Østrigeren Thiem var mindre end en halv time om at vinde første sæt med 6-2, men førsteseedede Djokovic slog igen og tog andet sæt med 6-3.

I tredje sæt havde Thiem netop brudt Djokovic' serv til 3-1-føring, da spillerne blev sendt i omklædningsrummet.

Hvis vejret makker ret lørdag, skal kampen genoptages klokken 12. Trods forsinkelsen er det fortsat planen, at finalen skal spilles søndag.

Fredagen har været præget af spredte regnbyger og af kraftig blæst over Roland Garros-anlægget i Paris.

Det lykkedes dog at gennemføre den første semfinale, hvor Rafael Nadal i helt suveræn stil besejrede Roger Federer med 6-3, 6-4, 6-2.

Paraplyerne kom frem, da himlen åbnede sig. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

