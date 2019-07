Damned! Skuffende dansker-exit

På forhånd havde britiske Anton Matusevich forudset, at nøglen til at få revanche fra sidste uges nederlag i Roehampton var at ’komme op i hovedet’ på danske Holger Rune.

Han tillod sig endda i kampens optakt at håne danskeren for ikke at have andet i sit liv end tennis.

Det lykkedes desværre den kontroversielle brite at gøre sin modstander frustreret, men det skal siges, at han på Wimbledons Bane 14 gjorde det med sportslige midler og fin balance i sit kraftfulde spil.

Den 18-årige viste sig på dagen mentalt stærkere end sin to år yngre modstander og vandt 6-4, 7-5 i en kamp, der bød på både drama og masser af nerver.

Danskeren kom ellers godt fra start i egen serv, mens englænderen var mere under pres, før han fik udlignet.

Så fulgte to rene servepartier, hvor Matusevich viste, at han besidder tunge våben, især i serv og forhånd, før Rune servede sig sikkert på 3-2.

Efter seks partier havde der ikke været skyggen af en breakbold, men de kom nu, og de var desværre britiske. Den første fik Rune afværget med en god andenserv og den næste med et smash. Men på den tredje slog han sin baghånd i nettet, og det viste sig at blive en dyr fejl.

Briten holdt nemlig godt fast i sine næste servepartier og tog første sæt med 6-4.

Holger Rune kom på hælene i tredje runde af Wimbledon. Foto: Roger Parker

Han tog momentum med sig over i andet sæt, hvor Rune i første omgang måtte afværge breakbolde med et par gode server men alligevel blev brudt.

Danskeren var hørligt frustreret og i vildrede, og han havde hårdt brug for sin reducering til 1-2.

Det lykkedes også Holger Rune at bryde tilbage til 2-2, og der var en kort stund ny optimisme at spore, men kort efter faldt niveauet igen, og så brød briten til 3-2.

Den topseedede dansker havde igen breakbolde i næste parti. På den første sendte han en håbløs servereturnering ud, og på den næste sendte han en baghånd i nettet. Igen dyre fejl, og han var bagud 2-4.

Briten fik også holdt serv til 5-3 og stod med tre matchbolde i næste parti, før Holger Rune fik fremkaldt en trodsreaktion og flot kæmpet sig tilbage i partiet.

Så fik briten gummiarm. Han lagde ud med to dobbeltfejl og smed partiet til 5-5.

Så var det danskeren, der skulle undgå nerver, men også han lagde ud med en dobbeltfejl og kort efter blev han lobbet ud til endnu et break.

Anton Matusevich kunne dermed for anden gang serve kampen hjem, og denne gang var der ingen slinger i valsen. Efter 68 minutter lukkede hjemmefavoritten med et es.

Holger Rune er stadig med i doublerækken.

