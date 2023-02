Danmark møder Brasilien i næste Davis Cup-dyst

Danmarks mandlige tennislandshold skal senere på året møde Brasilien i Davis Cup.

Det blev en kendsgerning ved torsdagens lodtrækning.

Kampen spilles i World Group I, som Danmark sikrede sig oprykning til med weekendens sejr over Indien i Hillerød.

Med en sejr over Brasilien midt i september, vil Danmark i begyndelsen af 2024 være klar til playoffkamp om at deltage blandt verdens 16 bedste nationer i Davis Cup Finals senere i 2024.

Danmark var blandt de 12 useedede nationer i lodtrækningen, og da Brasilien var seedet som nummer 12 af de lige så mange seedede, var det på papiret en fin lodtrækning for holdkaptajn Frederik Løchte Nielsens mandskab.

Danmark får endda fordel af hjemmebane i kampen.

- Vi er glade for at have endnu en hjemmebanekamp, så vi måske kan udnytte lidt af det momentum, vi fik i Hillerød. Der er virkelig stor forskel på Brasilien hjemme og ude, så jeg er glad for, at vi har dem hjemme, siger Frederik Løchte Nielsen i en pressemeddelelse.

Brasiliens aktuelt bedste singlespiller, Thiago Monteiro, ligger nummer 78 i verden, og derefter følger Felipe Meligeni Alves på 161.-pladsen.

I double har Brasilien to spillere i top-50.

- De har et homogent hold uden den helt store topspiller. Til gengæld har de et par stykker på Challenger-niveau og nogle, der har vundet nogle ATP-turneringer, og Monteiro i top-100.

- Så de har en masse gode spillere og er ekstremt kompetente i doublerne, så det bliver en svær opgave uanset hvad, vurderer Løchte.

Holger Rune er Danmarks bedste kort som nummer ni, mens August Holmgren som Danmarks næstbedste singlespiller er nummer 491.

Kampen spilles 15./16. eller 16./17. september.