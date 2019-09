Danmarks nye gulddreng: - Jeg har et kæmpe ego!

AARHUS (Ekstra Bladet): Holger Rune har længe været et tennistalent på en helt særlig hylde.

Allerede som 14-årig fik han debut på det danske Davis Cup-hold, og som 15-årig blev han den yngste, mandlige danmarksmester nogensinde.

Men det største resultat og folkelige gennembrud kom, da den 16-årige knægt fra Charlottenlund i juni vandt French Open for juniorer.

- Det var min karrieres foreløbige højdepunkt, og det var kæmpe stort at stå med en Grand Slam-sejr som 16-årig. Det var en fed hyldest, da jeg kom hjem. Selv Kronprinsen var mødt op for at ønske mig tillykke, siger Holger Rune med et kæmpe smil, da Ekstra Bladet møder ham i forbindelse med det danske Davis Cup-holds kamp mod Tyrkiet i Aarhus.

Holger Rune efter sin store sejr i French Open. Foto: Anne Parker/International Sports Fotos

Sejren i Roland Garros har uomtvisteligt sendt Holger Rune helt frem forrest i rampelyset. Udråbt til at være dansk tennis’ nye gulddreng med mulighed for at nå toppen.

Umiddelbart et voldsomt pres på en 16-årig dreng, men sådan ser hovedpersonen det slet ikke.

- Jeg kan godt lidt at være i centrum, så det passer mig perfekt. Jeg lægger ikke skjul på, at jeg har et kæmpe ego. Det skal man have, hvis man vil være verdens bedste tennisspiller, og det vil jeg!

- Jeg vil være nummer et i verden og vinde Grand Slams. Så nytter det ikke noget at stikke hovedet i busken. De store kampe bliver altså ikke afgjort på bane 14 med ti tilskuere.

- Det er slet ikke for at lyde smart eller kæphøj, at jeg melder sådan ud. Det er den, jeg er, og i mine øjne er det et uvurderligt karaktertræk, når man er tennisspiller. Det er et nåleøje at spille sig blandt de 50 bedste i verden, så man skal have en lidt særlig karakter, siger Holger Rune.

Holger Rune har bestemt ikke noget imod rampelyset. Foto: Foto: Anita Graversen

Med målsætningen om at blive verdens bedste tennisspiller har Holger Rune sat det sværest mulige benspænd for sig selv. Han kan næsten kun fejle og skuffe sig selv og omverdenen.

Men igen, den unge tenniskomet bruger presset positivt og til at udvikle sig selv.

- Det er en risiko, jeg er villig til at løbe. Hvis ikke man selv sætter barren højt, hvem skulle så? Tennis er det fedeste i verden, og jeg mener, jeg har et unikt talent. Jeg vil det virkelig, og der er ikke noget i verden, der, lidt groft sagt, er vigtigere.

- Når det er sådan, jeg har det, og jeg bruger al min tid på tennis, hvorfor skulle jeg så stræbe efter at blive blandt de 100 bedste i verden? Jeg er forud for mine målsætninger på nuværende tidspunkt, og hvis min udvikling fortsætter, så er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg nok skal nå mine mål, siger Holger Rune.

Hvorfor kun stræbe efter top-100, når man lægger al sin energi i tennis? Foto: Anita Graversen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fra junior til senior: - Har været svært mentalt

Der er en mental skyggeside ved at tage springet op til seniortennis. Foto: Anita Graversen

Springet fra junior til senior er voldsomt for langt de fleste tennisspillere.

Blot fordi man har været blandt de bedste i verden som teenager, er det på ingen måde sikkert, at succesen bliver ført videre til de ’voksnes rækker’.

- Da jeg vandt French Open, var mit store junior-mål nået, og siden har jeg flirtet med Challenger-turneringer. Det er en helt anden verden. Man skal virkelig være på mærkerne. Særligt fysisk og mentalt er det langt sværere, siger Holger Rune, der er gået fra at være nummer to i verden på juniorranglisten til at have en record på to sejre og fem nederlag i syv seniorkampe.

- Det har været noget af en omstilling, og jeg må erkende, at det har været svært mentalt. Jeg føler, mine mangler er blevet udstillet.

- Alle fejl bliver straffet, og hvis jeg ikke er 100 procent koncentreret i samtlige bolde, så taber jeg. Som junior kan man godt fase lidt ud og stadig vinde. Den går ikke længere, og det har jeg arbejdet stenhårdt på at forbedre. Heldigvis er det noget, jeg kan træne på og blive bedre til.

Alle fejl bliver straffet, når man går fra junior til senior i tennis. Foto: Anita Graversen

Selv om Holger Rune har skulle omstille sig fra at vinde hovedparten af sine kampe til nu at blive udfordret på et helt andet niveau, så har nederlagene ikke rystet den unge tenniskomets tro på sig selv.

- Det er forventeligt at møde modgang, når man træder op på seniorniveau. Jeg er trods alt kun 16 år og møder spillere, der har været oppe, hvor det har været rigtig sjovt på verdensplan.

- Det handler om at være vedholdende i sin træning og udvikle sig særligt fysisk og mentalt. Om tre år vil jeg gerne være i top-20 i verden, og det er jeg godt på vej til. Nu satser jeg fuldt ud på seniortennis.

Med sin sejr i Blois tilbage i juni blev Holger Rune den sjetteyngste spiller i det 21. århundrede til at vinde en ATP Challenger-kamp.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Enten eller, Holger Rune…

Verdens bedste eller verdens rigeste?

- Mit mål er at blive verdens bedste tennisspiller. Jeg spiller ikke tennis for pengenes skyld. Jeg spiller tennis, fordi jeg er passioneret omkring det, og jeg har lyst til at satse alt på at nå til tops. At man så kan tjene ret godt på at nå til tops i tennisverdenen, det er bare en sidegevinst.

Fjernsyn eller familie, når du har fri?

- Familie. Det er ikke kun fordi, de måske læser med, at jeg siger det… Jeg rejser så meget rundt i hele verden med min tennis, at når jeg endelig har fri, så vil jeg gerne være sammen med dem, der betyder noget i mit liv. Min mor rejser med rundt, mens min far og søster støtter mig fuldt ud, når jeg er i Danmark. Jeg kunne ikke ønske mig bedre støtte fra min familie, som jeg skylder meget.

Holger Rune efter sin sejr French Open. Her sammen med far Anders og mor Aneke. Foto: Jan Sommer

James Bond eller Indiana Jones?

- Havde du spurgt mig for nogle år siden, havde jeg nok svaret Indiana Jones. Jeg elskede ham som barn. Men jeg er nok mere til James Bond nu. Jeg er helt vild med Bond-filmene. Særligt Daniel Craig gør det fantastisk som 007. Der skulle være en ny film på trapperne, så den glæder jeg mig allerede til.

FCK eller Brøndby?

- Jeg må erkende, at jeg ikke ser så meget fodbold, men hvis du tvinger mig til at svare, så vælger jeg FCK af de to. Jeg kan bedst lide at se landsholdet, og jeg synes, det var meget spændende under VM sidste år. Det var en vild kamp mod Kroatien, og der blev jeg nok lidt fan af Kasper Schmeichel. Han er en fantastisk spiller.

Christopher eller Kim Larsen?

- Christopher. Jeg hører mest musik, der er lidt ungt og hipt. Der passer Christopher bedre ind end Kim Larsen. Jeg kan generelt godt lide sange, hvor tempoet og teksterne er friskt og ungt.

Blå bog: Navn: Holger Vitus Nødskov Rune Født: 29. april 2003 (16 år) Klub: HIK Rangering single: 1125 Rangering junior: 3

Læs mange flere artikler om tennis herunder:

Stryger mod toppen: Her er Danmarks hemmelige stjerne

16-årige Caroline versus Clara: Her er forskelle og ligheder

Se også: Betaler dyrt for at lege med Caroline

Se også: Har født tre børn: Verdensstjerne foran endnu et stort comeback

Se også: Stud business: Caroline indskrevet på Harvard