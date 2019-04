Dans og fest: Wozniacki fejrer polterabend med stjerneveninder

'Woooooooooo!'

Sådan lyder den begejstrede venindeflok til Caroline Wozniackis polterabend, der blandt andet tæller modellen Allie Rizzo og superstjernen Serena Williams.

På deres Instagram-stories giver veninderne et indblik i festlighederne til den store 'bachelorette-weekend', der er planlagt for den danske tennisstjerne.

Første aften bød blandt andet på en bådtur med drinks, vild dans til nummeret 'Sweet Caroline' og til lejligheden særlige venindearmbånd og ankelsmykker.

I den festlige anledning havde veninderne desuden sørget for en badedragt med teksten 'Bride' på maven.

Du kan se Serena Williams' Instagram-story her, og Allie Rizzos story her.

Den festlige polterabend kan tyde på, at Wozniackis bryllup med den tidligere basketball-stjerne David Lee er nært forestående. Parret har valgt ikke at offentliggøre datoen, men har tilkendegivet, at de ikke ønsker et stort bryllup.

Med faderens Piotr's tilladelse friede David Lee til Caroline Wozniacki tilbage i november 2017. Han havde planlagt en romantisk sejltur på ferieøen Bora Bora og friede til hende, mens de så solnedgangen sammen.

Den tidligere basketball-spiller måtte sprænge banken for at finde en passende ring til sin forlovede. Det antages, at den 8,88 karat diamantring, han købte til Wozzy, har kostet omkring ti millioner kroner.

Caroline Wozniacki viser stolt ringen frem på en ferie til Bora Bora. Privatfoto

David Lee er smask-forelsket i Caroline, og det er der flere grunde til.

- Selvfølgelig er hun en smuk pige, men den måde, hun opfører sig på, er, hvad der virkelig tiltrak mig,

- Jeg har aldrig set den disciplin og fokus, som hun har, hos nogen som helst. Jeg har spillet med i NBA. Jeg havde heller ikke selv det fokus, som hun har, sagde David Lee ifølge ESPN tilbage i maj sidste år.

Wozniacki spillede sig i marts helt frem til finalen ved WTA-turneringen i Charleston, men måtte her se sig slået af amerikanske Madison Keys.

