Dansk comeback: Tauson spiller sig videre

Hun skulle slet ikke have været med i turneringen, men Clara Tauson buldrer derudad i ATP 250-turneringen i østrigske Linz.

Torsdag leverede hun et imponerende comeback, da hun nedlagde Camila Giorgi i ottendedelsfinalen.

Italieneren vandt overlegent første sæt med 6-1, men Clara Tauson vendte det hele på hovedet i andet og tredje sæt, hvor hendes servespil blev løftet flere niveauer.

I noget, der lignede smerter, bed hun tænderne sammen til sidst og vandt altså 1-6, 6-3, 6-4.

Dermed er det danske tennistalent klar til kvartfinalen i turneringen, hvor hun egentlig var dømt ude efter at have tabt sin afgørende kamp i kvalifikationen.

Hun kom med som såkaldt 'lucky loser', og i første runde nedlagde hun tredjeseedede Irina-Camelia Begu.

I kvartfinalen venter nu enten belgiske Alison Van Uytvanck eller kroatiske Petra Martic.

Italienske Camila Giorgi er nummer 73 på verdensranglisten, men har tidligere været oppe som nummer 26, og hun viste prøver på sit topniveau torsdag.

Allerede i Clara Tausons andet serveparti bragte hun sig afgørende foran med et servegennembrud, efter at danskeren havde bøvlet med at få sine førsteserver til at sidde.

Samtidig spillede Camila Giorgi hurtigt. Med lange, præcise bolde pressede hun Clara Tauson langt tilbage i banen, hvor Tauson ikke fik pondus i slagene.

Derfor var det helt fortjent, da Giorgi vandt første sæt med 6-1.

I andet sæts første parti spillede Camila Giorgi sig til en hurtig breakbold mod Clara Tauson, som begyndte at vise tegn på frustration. Og italieneren slog omgående til.

Et vellykket serveparti bragte Clara Tauson på 1-2, og det gav hende helt tydeligt noget selvtillid. I det efterfølgende parti brød danskeren tilbage, og pludselig var det italieneren, der lavede fejl og blev kostet rundt på banen.

Clara Tauson havde fundet storspillet frem. Med et brag af et slag op langs linjen brød hun sig foran 4-2, inden hun holdt serv og vandt sættet klart.

Opgøret skulle afgøres i et tredje og afgørende sæt, og her kom Clara Tauson foran med 4-3 efter tre servegennembrud i træk.

Giorgi kunne ikke finde melodien i sit servespil og begyndte at kaste med ketsjeren i frustration.

Clara Tauson havde tydeligt momentum, og Giorgi var faldet betragteligt i niveau. Det udnyttede danskeren og fortsætter dermed sin fremmarch i Østrig.