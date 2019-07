Dansk favorit i drømmedebut

Den danske tenniskomet Holger Rune fik mandag en fin debut på det imponerende anlæg i Wimbledon.

Han vandt i sin første optræden i den traditionsrige turnering med 6-2, 6-4 over svenske Kevin Chahoud i første runde af juniorturneringen.

Her er den 16-årige dansker topseedet, blandt andet efter han triumferede i French Open tidligere på sommeren.

Rune, der rangerer som nummer to på verdensranglisten for juniorer, havde små udfald undervejs, men bevægede sig generelt på et lidt højere niveau end den 17-årige svensker.

Allerede i det første svenske serveparti spillede Rune sig til fem breakbolde, men han forpassede dem alle. Faktisk skulle han bruge i alt syv af slagsen, inden han i stedet brød til 3-1.

Den førsteseedede dansker slog sin svenske modstander. Foto: INTERNATIONAL SPORTS FOTOS LTD/Roger Parker

I mellemtiden havde Rune været i problemer i egen serv i en lidt ustabil start, men han reddede sig ud af to breakbolde.

Han havde dog selv de fleste åbninger i modstanderens serv og brød endnu en gang, så første sæt blev vundet med komfortable 6-2.

Til gengæld indledte den danske teenager med nogle sløsede fejl, så han blev brudt til 0-1 i andet sæt.

Det fik dog Rune til at skrue bissen på i de næste partier. Han brød prompte tilbage til 1-1 og endnu en gang til 3-1 efter et par svenske servefejl.

Det trak op til sejr, da Rune var ved at serve sig foran med 5-2, men så ramte han en svag periode. Chahoud brød i stedet til 3-4 og servede sig på 4-4 med et rent parti.

Igen fik det dog Rune til at være endnu mere fokuseret. Han servede sig sikkert på 5-4 og spillede sig til tre matchbolde med et flot passérslag. Han udnyttede den anden, da svenskeren øsede en forhånd langt ud.

I anden runde venter nu ukraineren Eric Vanshelboim.

