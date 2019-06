Dansk Grand Slam-helt: ’Intet kunne stoppe mig’

Mor er den bedste i verden. Få i verden er uenige i den påstand, og slet ikke Danmarks nye tennishelt, den blot 16-årige Holger Rune, som søndag vendte hjem med karrierens hidtil fornemste trofæ som bevis på, at han lørdag vandt juniorturneringen i French Open.

Aneke Rune er unge Holgers fasteste støtte i en karriere, som nu for alvor tager fart.

- Hun er fantastisk. Hun hjælper mig altid, når jeg har brug for hende. Det er fantastisk support. Jeg kunne ikke have opnået det her uden hende, sagde Holger Rune, som også i baglandet har opbakning fra far Anders, storesøsteren Alma og en dygtig trænerstab.

Holger Rune med sine forældre, Anders og Aneke. Hans mor er hans faste støtte i tenniskarrieren og rejser altid med ham rundt i verden til turneringer. Foto: Jan Sommer.

Alle var med ham i lufthavnen søndag, da han landede fra Paris, og adskillige i ankomsthallen lykønskede den unge spiller med triumfen i Byernes By.

- Det har været en vanvittig oplevelse at vinde French Open. Det er en drøm, jeg har drømt, siden jeg begyndte at spille tennis, og jeg er sindssygt glad for alle de mennesker, der er kommet ud for at fejre mig her, sagde Holger Rune.

- Jeg er sindssygt glad og beæret. Sejren giver en masse selvtillid, og den åbner en dør for, at jeg snart skal ud på seniorturen og spille. Min ambition er at blive nummer ét i verden og vinde alle Grand Slams.

- At du ville nå gennembruddet en dag, har kun få tvivlet på, men måske kommer det tidligere, end man kunne have ventet. Hvad mener du selv?

- Jeg har arbejdet hårdt de seneste måneder – både på og uden for banen. Jeg har arbejdet mentalt og fysisk hårdt, og jeg synes ikke, at der var noget, der skulle kunne stoppe mig fra at vinde en Grand Slam, sagde Holger Rune.

Mange var mødt op i lufthavnen for at tage imod Holger Rune efter triumfen i Paris lørdag. Foto: Jan Sommer.

- Jeg har haft virkelig god gavn af den hårde træning, og jeg er glad for det, jeg har opnået, og jeg er stolt af mig selv og mit team.

- Hvornår tror du, at du kan være med på seniorniveau?

- Nu, tror jeg. Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men jeg har arbejdet hårdt, og jeg er mentalt stærk, så jeg kan ikke se, at der er noget, der ikke skulle kunne lade sig gøre.

Holger Rune har opgivet skolen og har valgt tennis som sin fuldtidsbeskæftigelse. Støttet af sin familie og økonomisk bakket op af sponsorer og Dansk Tennis Forbund rejser han verden rundt for at finde kvalificeret modstand og udvikle sit spil.

Rune har været den bedste i sin årgang, siden han spillede U12, og han vandt French Open i en turnering, hvor kun én spiller i top ti på verdensranglisten, Chun Hsin Tseng, var fraværende.

Se highlights fra Holger Runes French Open-triumf her. Video: Discovery Networks Danmark.

Tauson: Han kan drive det vidt

Som her i januar, da han tog mod sin niece Clara efter hendes sejr i Australian Open, var Michael Tauson i lufthavnen for at modtage French Open-vinderen Holger Rune. Foto: Jonas Olufson.

Til stede i lufthavnen var også den tidligere topspiller Michael Tauson, som er klubchef i HIK Tennis, hvor Holger Rune spiller. Tauson, hvis niece er Australian Open-vinderen Clara Tauson, glæder sig over endnu en Grand Slam-sejr til Danmark.

- Det er fantastisk for dansk tennis. Det, Holger præsterer gennem hele ugen, er bare fremragende. Han er bare en klasse eller to bedre end alle sine modstandere hele vejen gennem turneringen, sagde Michael Tauson.

- Det ser bare rigtigt godt ud for Holger. Han har alt, hvad der skal til – fysikken, teknikken, alt. Jeg havde ikke set ham som favorit i denne turnering, men jeg havde ham som outsider.

- Han blæste igennem hele vejen. Var han ikke blevet lidt nervøs, da han skulle lukke kampen i andet sæt i finalen (hvor han misbrugte to matchbolde og tabte sættet, red.), var han gået igennem turneringen uden at tabe et sæt.

- Det er imponerende, sagde Tauson.

- Han kan drive det vidt. Hele vejen. Hans passion er enorm, og han har talentet og viljen.

