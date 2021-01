Dansk håb i isolation på bevogtet hotel

De seneste dage har budt på både op- og nedture for det danske tennishåb Mikael Torpegaard.

Først tabte han klart kvalifikationsfinalen om deltagelse i Australian Open.

Kort efter fik han at vide, at han som 'lucky loser' alligevel havde en chance for at komme med i grand slam-turneringen, og tidligt lørdag morgen australsk tid landede han i Melbourne efter en 14 timer lang flyvetur fra Doha, hvor kvalifikationen blev spillet.

I den australske millionby sidder han nu i en obligatorisk 14 dage lang hotelisolation med jetlag og håber på nyt om sin mulige deltagelse, der vil være et foreløbigt højdepunkt i den 26-årige danskers karriere.

- Ja, jeg er spændt, siger han på telefon fra Melbourne lørdag eftermiddag australsk tid.

- Mit håb er jo at fuldende drømmen om at komme ind i en grand slam. Det er en drøm, jeg har haft, siden jeg var seks år gammel, så det er selvfølgelig en chance, jeg må gå efter hver eneste gang, jeg får den, fortsætter danskeren, der ligger nummer 192 i verden og mest har spillet på Challenger-touren et niveau under de største turneringer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

I løbet af de seneste dage er hundredvis af tennisspillere ankommet til Melbourne, der sidste år oplevede et stort udbrud af corona.

Siden er smitten blevet banket helt i bund, og derfor er der også 'meget strenge regler' for de omkring 1200 spillere, trænere, mediefolk og andre tilrejsende, som lige nu sidder isoleret, forklarer Torpegaard.

- Der går folk rundt på gangene 24 timer i døgnet og tjekker, at man er på værelset, og de kan banke på døren når som helst, og så skal man kunne svare, siger han.

De første 24 timer skal danskeren være fuldstændig isoleret, mens han venter på svar fra en coronatest.

Får danskeren et negativt svar, vil han herefter kunne begynde at tage ud til et træningsanlæg, hvor han fire timer om dagen må træne.

Situationen er ikke ideel, medgiver han.

- Det er selvfølgelig svært, for som tennisspiller vil man jo gerne se byerne og ud at spise på nogle restauranter i stedet for at være helt alene på et værelse 14 dage i træk, siger han.

- Men man er jo nødt til at se det positive i det - nemlig at man overhovedet får lov at spille i de her tider.

Torpegaard lå for et par dage siden nummer tre på den såkaldte 'lucky loser'-liste, hvilket vil sige, at tre spillere i den nuværende hovedturnering skulle trække sig, for at han får en plads.

Efter afbud fra spillerne Arthur Rinderknech og Gregoire Barrere, der lå over Torpegaard på lucky loser-listen, er danskeren umiddelbart kun ét afbud fra at komme ind, fortæller han.

