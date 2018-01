Dansk junior ude: Men jeg er kommet tæt på de bedste

MELBOURNE (Ekstra Bladet): 16-årige Hannah Viller Møllers første kamp i en grand slam blev også den sidste i denne omgang.

Men hun gav sig først efter endnu en tæt kamp mod ranglistens nummer 35, russiske Alina Charaeva, som hun forleden slog med 7-6, 7-6.

Denne gang blev nummer 142 den lille men først efter en mere end to timer lang kamp og slutcifrene 6-4, 1-6, 4-6.

- Det var ærgerligt, for det var en tæt kamp igen, sagde hun bagefter til Ekstra Bladet.

- Jeg servede rigtig godt og spillede godt op mod hende i de lange dueller. Men jeg blev desværre lidt for defensiv på de vigtige tidspunkter, lød hendes egen analyse.

- Jeg var lidt nervøs i starten, men det blev hurtigt meget bedre, sagde Hannah Viller Møller, der da også hurtigt fik brudt tilbage efter en skidt start.

De seneste uger har bekræftet hende i, at hun ikke er så langt fra verdens bedste juniorer.

- Det er fedt at mærke, at jeg spiller lige op med dem. Og det var også fedt at prøve at spille med i en grand slam.

Danskeren har fået sin familie på besøg, så nu skal hun i stedet være turist. Hun kom nemlig lige præcis ikke med indenfor i double-rækken med sin svenske makker.

Målet er i foråret at spille flere, større juniorturneringer og få rangeringen så langt op, at hun er direkte med i de næste grand slams.

