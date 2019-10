Dansk komet brager videre

Det danske tennistalent Holger Rune ligner en spiller, der vil sætte et solidt aftryk i sin formentlig sidste turnering som juniorspiller.

Torsdag eftermiddag dansk tid vandt han sin anden kamp i det indledende gruppespil i kinesiske Chengdu, da han slog franskmanden Harold Mayot.

Den 16-årige københavner sejrede med 7-6, 7-6 efter en jævnbyrdig kamp på næsten to timer.

På grund af regnvejr blev kampen flyttet, og de to kombattanter måtte vente flere timer længere på at komme i gang end først planlagt.

I første sæt fulgtes de to spillere ad. Ingen af dem formåede at spille sig frem til en breakbold undervejs, og derfor skulle sættet afgøres i tiebreak. Her var de også jævnbyrdige, men Holger Rune vandt de sidste tre dueller og sejrede med 7-5 i tiebreaken.

I andet sæt kom danskeren skidt fra land og kom bagud 1-3, før han selv brød tilbage. Igen fulgtes spillerne ad, og sættet skulle afgøres i endnu en tiebreak.

Her kom franskmanden frem til den første sætbold, men Holger Rune afværgede forsøget og vandt i stedet kampen kort efter på sin første matchbold.

Onsdag havde Rune vundet sin første kamp i turneringen i to sæt over Bu Yunchaokete fra Kina med 6-4, 7-6.

Fredag skal Holger Rune møde juniorernes verdensetter, tjekken Jonas Forejtek, som vandt sin kamp torsdag over Bu Yunchaokete, fordi kineseren trak sig.

Holger Rune er i placeret som nummer tre på juniorernes verdensrangliste. I juni vandt han grand slam-turneringen French Open.

Selv om man må spille juniorturneringer i en alder af op til 18 år, er det planen, at Holger Rune fra næste sæson kun skal spille voksenturneringer.