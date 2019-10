Dansk komet taber - men er klar til semifinale

Holger Rune måtte grave dybt, da han fredag bookede en plads i semifinalen i juniorernes sæsonfinale i kinesiske Chengdu.

Den danske tenniskomet vrikkede om og blev skadet midt i første sæt, men kæmpede sig igennem smerterne og gennemførte sin sidste gruppekamp mod tjekkiske Jonas Forejtek.

Det endte ganske vist med et dansk nederlag til tjekken, der er nummer et på juniorernes verdensrangliste, men Rune vandt nok partier til at avancere.

Forejtek vandt i to sæt med cifrene 6-4, 7-6.

Holger Rune tog kampens første parti, men måtte derefter se sin tjekkiske modstander tage de efterfølgende tre. Danskeren kom på tavlen igen og fik reduceret til 2-3.

Men Rune havde svært ved at finde rytmen og døjede især med sin førsteserv, hvilket også gav sig til udtryk i danskerens tydelige frustrationer.

Efter et parti mere til hver blev kampen afbrudt. Under en duel vrikkede danskeren om, og Rune lagde sig på banen, mens han tog sig til sin ene ankel.

Den unge tenniskomet blev efterfølgende hjulpet over på sin stol på sidelinjen og var i tydelige smerter, mens turneringslægen besigtigede hans ankel, der blev bundet ind.

Rune gav ikke op. Skoen kom på igen, og danskeren gav det et skud. Det var dog tydeligt, at han knap kunne støtte på sit venstre ben og stadig havde ondt.

Første sæt endte da også på tjekkiske hænder, mens Runes halten langsomt fortog sig en smule.

Den forsvandt aldrig helt, men i andet sæt viste Rune stor mental styrke, da han på imponerende vis formåede at presse Forejtek.

Danskeren tabte i sit første udlæg, men fik lidt efter brudt tilbage til 1-1. Herefter lykkedes Rune med at holde sin serv, og da han tog sit femte parti, kom semifinalebilletten i hus, såfremt han gennemførte kampen.

Det gjorde han. Andet sæt endte i tiebreak, og her var der ikke meget spænding om udfaldet. Forejtek vandt klart, men det betød altså ikke så meget for Rune, der nu skal spille om en plads i finalen.

Se også: Dansk komet brager videre

Se også: Stønner sig til ondt i halsen

Se også: Wozniacki i frit fald