Dansk magtdemonstration

Den danske tennisspiller Clara Tauson er uden besvær klar til anden runde af en WTA-turnering i Cleveland.

Den useedede dansker var overlegen i mødet med franskmanden Harmony Tan i første runde. Tauson vandt med 6-3, 6-1 på lidt over fem kvarter.

Fra første parti var der mærkbar forskel på den 19-årige dansker og den 24-årige franskmand. Tauson spillede klogt og varieret og levnede ikke verdensranglistens nummer 111 mange muligheder for at lave en lille overraskelse.

Tauson vandt kampens første fire partier og var på kurs mod at uddele et æg, før hun tillod franskmanden at få slettet nullet på tavlen.

Derefter måtte Harmony Tan modtage lårbehandling på sidelinjen, men da franskmanden vendte tilbage på banen, var det med lidt mere opløftende spil, samtidig med at Tauson havde sin eneste halvsløje periode i kampen. Danskeren strammede dog grebet, inden sættet blev spændende.

Dette foto er fra CitiOpen tidligere i august. I denne uge kæmper Clara Tauson for succes i Cleveland. Foto: Leslie Billman/Ritzau Scanpix

Fra begyndelsen af andet sæt var det blot et spørgsmål om tid, før suveræne Tauson kunne fejre en sejr. Danskeren skulle kun bruge lidt over 20 minutter på at snuppe en overlegen sætsejr med 6-1.

Clara Tauson kommer formentlig på en noget vanskeligere opgave i anden runde.

Her venter en anden franskmand i form af Alice Cornet, hvis hun formår at bevare føringen i sin afbrudte kamp mod Dayana Yastremska. Cornet ligger nummer 37 på verdensranglisten og er seedet som nummer otte i Cleveland.

Turneringen i det nordlige USA er rangeret på laveste WTA-niveau, men er vigtig for spillerne, idet den er sidste mulighed for at finpudse detaljerne i gældende kampe, inden grand slam-turneringen US Open begynder i næste uge.

Clara Tauson deltager også i double i Cleveland. Her er hun makker med colombianeren Camila Osorio. Duoen skal i aktion for første gang sent mandag dansk tid.

