Dansk nedtur i USA: Tauson er ude

Den danske tennisspiller Clara Tauson er ude af den sidste opvarmningsturnering til US Open.

Tirsdag aften dansk tid tabte den danske teenager i anden runde af en WTA-turnering i Cleveland. Den 32-årige franskmand Alizé Cornet viste sig for stærk og vandt med 6-3, 7-6.

Tauson ærgrer sig formentlig over, at hun missede tre sætbolde i andet sæt.

Den ottendeseedede franskmand gjorde det svært for Tauson fra opgørets start ved at vinde 12 af de 14 første dueller, så hun lynhurtigt var foran 3-0, før danskeren kom på tavlen.

Efter den vanskelige indledning på opgøret kom Tauson bedre med, så de to tennisspillere virkede ligeværdige. Danskeren spillede sig også til to breakbolde for at komme tilbage i sættet, men missede begge.

Tauson åbnede andet sæt med et servegennembrud, men blev siden selv brudt tilbage. Jævnbyrdigheden var stor, og det afspejlede sig også på pointtavlen.

Efter Tausons missede sætbolde skulle sættet afgøres i tiebreak, og her viste den 13 år ældre franskmand klassen og vandt komfortabelt med 7-1.

Turneringen i det nordlige USA er rangeret på laveste WTA-niveau, men er vigtig for spillerne, da den fungerer som optakt til grand slam-turneringen US Open, der begynder i næste uge.

Clara Tauson var også med i doublerækken i Cleveland, men her tabte hun i første runde sammen med sin colombianske makker.