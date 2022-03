Dansk nedtur: Rune og Tauson ude af Indian Wells

Matteo Berrettini viste sig natten til mandag dansk tid som en for hård modstander for Holger Rune, der nu er ude af ATP-turneringen Indian Wells.

Den hårdt servende italiener tog en sejr i tre sæt over det 18-årige tennistalent, som dog bestemt ikke har noget at skamme sig over i forhold til sin præstation ved årets Indian Wells.

Berrettini vandt med cifrene 6-3, 4-6, 6-4.

Det var altså et tæt opgør, hvor Holger Rune spillede op med verdensranglistens nummer seks på herresiden.

Også Tauson er ude af Indian Wells. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Ritzau Scanpix

Polsk stjerne slog Clara ud

Tidligere på natten blev Clara Tauson også slået ud af turneringen, efter at hun tabte i tre sæt til polske Iga Swiatek.

Dermed blev tredje runde endestationen for den unge dansker i en kamp, som Swiatek vandt med cifrene 6-7, 6-2, 6-1.

Tauson spillede ellers et flot første sæt, på trods af at Swiatek lagde ud med flere meget sikre servepartier, inden hun også knækkede Tauson og brød til 4-2 efter et langt parti.

