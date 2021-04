Dansk nedtur: Tidligt exit

Clara Tauson har fortsat sin første grussejr til gode i 2021 efter et tidligt farvel i Colombia.

Den 18-årige tennisspiller tabte tirsdag til chileneren Daniela Seguel i første runde af WTA-turneringen i hovedstaden Bogotá.

Dermed kunne danskeren hverken leve op til favoritværdigheden i kampen eller sin status som fjerdeseedet i turneringen.

Efter triumfen i Lyon for en måned siden har Tauson ikke vundet en kamp i en hovedturnering. Hun er derimod røget ud i første runde to gange.

Tauson strøg efter sejren i Lyon op som nummer 96 i verden, men siden er hun igen gledet ud af top-100 og ligger nu nummer 102.

Daniela Seguel har aldrig ligget højere end nummer 162 og er end ikke i top-200 for tiden.

Til gengæld har hun langt større erfaring med at spille i den tynde luft i den højt beliggende by, og måske var det netop dét, der viste sig i opgøret.

Fjerdeseedede Tauson fik en skidt start og tabte sine to første servepartier uden at vinde en eneste duel.

Seguel kom foran 3-1, mens Tauson forsøgte at finde sig til rette på grusunderlaget. Men så tog det ellers fart.

Den danske teenager begyndte at styre spillet, mens chileneren forgæves forsøgte at finde et svar på de danske angreb.

Tauson tog fem partier på stribe og vandt dermed sit første sæt på grus i 2021.

Historien om de danske fejl i egne servepartier gentog sig dog i begyndelsen af andet sæt.

Seguel udnyttede en stribe svipsere fra Tausons ketsjer og hævede samtidig sit eget niveau.

Sydamerikaneren diskede op med flere imponerende forhåndsvindere og kom endnu en gang på 3-1. Clara Tauson fik seks chancer for at bryde tilbage i det efterfølgende parti, men missede dem alle.

I stedet bevarede Seguel kontrollen i resten af sættet og tvang kampen ud i et tredje sæt.

Her blev Tauson for tredje gang i træk brudt i sit første serveparti, og lidt senere blev hun så frustreret over eget spil, at hun først smed ketsjeren i gruset og dernæst hamrede en bold langt væk.

Seguel kom på 3-0, og selv om Tauson brød sin modstander en enkelt gang, rakte det danske spil ikke til andet end et tidligt farvel i Bogotá.