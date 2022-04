Dansk optur: Videre til anden runde

Tennisspilleren Holger Rune er klar til anden runde af ATP-turneringen BMW Open, der spilles i München.

Danskeren, der er med på et wildcard, havde problemer med kvalifikationsspilleren Jiri Lehecka i begyndelsen.

Men nede 2-5 i første sæt vendte Rune kampen på hovedet og vandt 7-6, 6-3.

Mens tjekkiske Lehecka er nummer 88 i verden, venter der en modstander af en helt anden kaliber i anden runde.

Her står den danske teenager over for den tyske stjerne Alexander Zverev, der er nummer tre på verdensranglisten og førsteseedet i turneringen på hjemmebane.

For at blive klar til det møde skulle Holger Rune lige forbi Lehecka i deres andet indbyrdes møde. De mødtes også sidste år i franske Pau, hvor Lehecka trak sig sejrrigt ud.

Det gik da heller ikke helt efter planen i begyndelsen for Rune mandag. Danskeren var for svingende i sit spil, og med to servegennembrud bragte tjekken sig på 5-2.

Men Rune viste stor modstandsdygtighed og kæmpede sig helt op på 6-5, før Lehecka brød for anden gang og sendte sættet i tiebreak.

Efter knap en time fik Rune lukket sættet, da Lehecka slog ud af banen, og så var det mest vanskelige overstået.

Andet sæt gik nemlig betydeligt nemmere for Holger Rune, der var stærk i egen serv og ikke gav en eneste breakbold væk.

Omvendt udnyttede han selv en af sine seks chancer for at bryde, og det var nok til at vinde kampen.

Rune røg i sidste uge ud af anden runde af ATP-turneringen i Beograd.

Præstationen i Serbien rakte dog til at sende ham to pladser op på verdensranglisten, hvor han nu er nummer 70 - hans bedste placering til dato.