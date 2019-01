Dansk profil tilbage efter fem års fravær: Nu med samba-makker

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Der er sket meget på Melbourne Park, siden Frederik Løchte Nielsen senest besøgte årets første grand slam for fem år siden. Og han skal lige lære de mange kringelkroge i spillernes nye hovedbygning at kende.

Men målene på de blå tennisbaner er de samme, og den danske double-veteran er opsat på at finde deres linjer sammen med sin brasilianske makker, 29-årige Marcelo Demoliner. Et samba-makkerskab, der er nyt i slam-sammenhæng.

- Blandt de partnere, jeg realistisk kunne finde, tæller det højt for mig, at vi kommer godt ud af det med hinanden, og det gør vi, siger han.

- Jeg kan godt lide den måde, han spiller på. Han var en god singlespiller, så han er ikke så mekanisk i sin double. Han kan være lidt mere uforudsigelig. Han server godt og er meget atletisk.

- Det er meget vigtigt for mig, at min makker kan holde nettet, fordi jeg ikke server så dødbringende. Så vi må forvente at skulle ud i nogle flugtninger efter min serv. Jeg skal helst kunne regne med, at min makker holder sin side, og det kan han.

- Jeg tror, vi kan komplimentere og opmuntre hinanden godt, siger han og kigger sig tilfreds omkring i det solbeskinnede tennismiljø.

- Her er lækkert, konstaterer han.

- Det er en fed turnering at spille og en god måde at starte året på. I forvejen er det fedt at være til grand slams, fordi det bare er det største, og fedt at være en del af.

- Men Australian Open er specielt fed, fordi den er supergodt organiseret og meget spillervenlig. Forholdene er fine, og alle er friske og glade, har trænet hårdt og kommer til Australien med friske sind. Der er ikke noget skidt i bagagen. Her er en meget positiv stemning.

Han har spillet et par turneringer i Ny Kaledonien og New Zealand på vejen. Med forskellige makkere, to sejre og to nederlag.

Nu kan den 35-årige dansker i Melbourne se frem til at møde tre landsmænd, Wozniacki, Clara Tauson og Holger Rune, på gangene.

- Det er jo interessant, faktisk langt ude, at vi har en forsvarende mester i single. Vi har før set danske juniorer herude, men det er fedt, at de to er så gode. De er herlige typer, både på og udenfor banen, siger han.

- Det bliver sjovt at se, hvordan Holger klarer sig i sin første grand slam. De kan begge to blive spændende for danskerne, siger Frederik Løchte Nielsen.

Han og makkeren møder i første runde det spanske brødrepar med efternavnet Granollers.

Se også: Frederik Løchte skal træne svensk tennistalent

Mesterhak! Caroline åbnede titelforsvar med flot sejr

Piotr chokeret over kampens niveau: Det her giver vinger