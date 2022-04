Dansk ros: Meget stærkt signal til Rusland

WTA og ATP, der er henholdsvis kvindernes og herrernes tennisorganisation, er skuffede over, at Wimbledon har udelukket spillere fra Rusland og Hviderusland.

I Dansk Tennis Forbund (DTF) er formand Henrik Thorsøe Pedersen derimod fuld af ros over for beslutningen.

- Det er et meget stærkt signal. Wimbledon er en meget konservativ turnering, så det kom lidt bag på mig, da jeg så det. Men hatten af for det, og forhåbentlig kan det åbne debatten igen, siger Henrik Thorsøe Pedersen til DR Sporten.

Formanden håber, at flere turneringer tager samme skridt, men ikke alle nationale forbund er enige.

- Vi er en række lande, der har presset på over for de internationale tennisforbund, at dette skulle ske, men landene vil noget forskelligt. Så det er supergodt, at Wimbledon gør det, siger DTF-formanden.

Læs også: Novak Djokovic kritiserer 'skør' Wimbledon-beslutning

WTA og ATP har onsdag begge udsendt meddelelser, hvor man fordømmer Ruslands invasion af Ukraine, der er baggrunden for Wimbledons udelukkelser.

Men begge understreger også, at Wimbledon-arrangørerne bryder den aftale, som den har med forbundene.

Den siger blandt andet, at spillerne deltager som individer.

- Diskrimination baseret på nationalitet er en overtrædelse af vores aftale med Wimbledon. Den siger, at en spillers deltagelse alene er baseret på ATP's verdensrangliste, skriver ATP.

ATP og WTA har varslet, at man nu overvejer eventuelle modtræk mod Wimbledon.

Læs også: Russisk modsvar: - Turneringen vil lide