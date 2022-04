Dansk stjerne: - Det er super absurd

Clara Tauson er bestemt ikke tilfreds. Hun skal op i top-20 for at have de gode privilegier

Langt oppe på verdensranglisten er danske Clara Tauson at finde, men hun skal endnu længere op for at få de bedste betingelser.

Fredag blev den 19-årige dansker slået ud af Madrid Open allerede i første runde. Efterfølgende fortalte Tauson, at hun har oplevet, at hun ikke har førsteret til at få en træningstid, når hun er ude og spille turneringer.

- Det er super absurd, og jeg synes slet ikke, det er ok. De har fået lov til at få de ekstra ting, når de ligger i top-20. Det gør jeg ikke.

- Det er bare ærgerligt, der skal være så stor forskel. De får deres eget omklædningsrum, flere bolde og flere træningsbaner, sagde den danske stjerne til TV 2 Sport.

Tauson, der er verdens nummer 41, fik et tilbud fra Elena Rybakina om at træne sammen. Hun ligger nummer 18 på verdensranglisten.

Tauson fortalte, at hun var 'heldig', at Rybakina spurgte hende, ellers havde det bare været 'surt'. Danskeren tabte fredag 3-6, 2-6 til Marta Kostyuk.

Næste gang, danskeren skal i aktion, er i Rom, hvor der spilles WTA 1000-turnering fra 9. maj.

