Dansk stortalent stormer frem i French Open

Holger Rune måtte onsdag aften forlade French Open efter nederlaget til Casper Ruud.

Men der er stadig en dansker med i turneringen i Paris.

17-årige Rebecca Munk Mortensen har spillet sig frem til kvartfinalen i pigernes singleturnering efter sejr forleden over en spanier i tre sæt. I anden runde besejrede hun den femte-seedede amerikaner Kaitlin Quevedo i to sæt.

Dermed står hun til at møde Anastasiia Gureva fra Rusland torsdag omkring frokosttid.

Efter sejren over Quevedo forleden sagde hun til Ritzaus Bureau:

- Ved at slå en top-seedet er lodtrækningen åben. Jeg må bare tage en kamp ad gangen, men jeg går selvfølgelig efter at gå hele vejen.

Munk Mortensen er aktuelt nummer 34 på pigernes verdensrangliste.

'Hun er en stjerne'

Sæsonen er hendes sidste som junior, og hun træder dermed ind blandt de voksne i 2024.

Hendes træner er Wimbledon-vinderen Frederik Løchte Nielsen, mens hun i KB har trænet med Clara Tauson, og netop Tauson, der selv brød igennem som teenager, er et forbillede:

- Hun er en stjerne. Hendes spil og tilgang kan bruges som inspiration. At se hvordan hun har kæmpet sig op uden at få noget foræret, når man kommer fra et lille forbund som Danmark, siger Rebecca Munk Mortensen.

Hun har de sidste to år bevæget sig frem på verdensranglisten fra en plads som nummer 680, og i marts vandt hun en junior-turnering i spanske Villena. Ved Australian Open i januar nåede hun 3. runde efter at have spillet sig ind i hovedturneringen via to kvalifikationskampe.