Dansk stortalent taber semifinale-drama

Semifinalen blev endestationen for det danske tennistalent Clara Tauson ved juniorernes sæsonfinale i Kina.

Den 15-årige dansker var ellers skarpest i første sæt, men faldt siden sammen og tabte de efterfølgende to sæt til den et år ældre colombianer Maria Camilla Osorio Serrano.

Colombianeren vandt 6-7, 6-2, 6-4.

Fra kampens første partier lignede danskeren ellers en spiller på vej mod et topresultat, da Tauson fortsatte den stil, hun havde lagt i gruppespillet, hvor hun vandt alle tre kampe.

Tauson åbnede kampen ved at bryde colombianeren, og siden trumfede danskeren igennem ved at holde sin egen serv uden problemer.

I danskerens næste serveparti kom hun i problemer og kunne være blevet brudt tilbage, men holdt serv.

Det gjorde hun til gengæld ikke, da hun ved stillingen 5-4 havde muligheden for at serve første sæt i hus.

I stedet gav hun tre breakbolde væk, og selv om krisen så ud til at være afblæst, fejlede Tauson på den tredje, da hun missede et oplagt vinderslag.

Colombianeren var med tilbage i sættet, som endte med at skulle afgøres i tiebreak. Her kom Tauson bagud 0-2, før hun vandt fem dueller i træk og fik en overhånd i tiebreaken, som hun endte med at vinde.

Den danske succes stoppede brat ved indgangen til andet sæt.

Tauson blev brudt i sine to første servepartier og var bagud 0-3, før hun selv brød Serrano og kom på tavlen.

Spænding om sættets udfald kom der dog aldrig. Maria Camilla Osorio Serrano fortsatte det overbevisende spil og nappede sættet med 6-2.

Inden det afgørende tredje sæt blev colombianeren tilset af en læge, men hun så ikke ud til at fejle noget, da spillerne igen kom ind på banen.

Mens Tauson virkede en anelse træt, var Serrano energisk og bevægelig. Det colombianske momentum fortsatte derfor, og Serrano brød Tauson i første forsøg.

Danskeren formåede aldrig at spille sig ud af jerngrebet, og nede med 2-5 var Tauson tvunget til at vinde de næste tre partier for at holde liv i kampen.

Danskeren vandt de første to, før regn afbrød kampen. Da de efter cirka 20 minutters ophold kom på banen igen, blev det en kort fornøjelse. Serrano holdt serv og vandt på sin anden matchbold.

I finalen venter enten franskmanden Clara Burel eller En Shuo Liang fra Taiwan.

Foto: Jonas Olufson

