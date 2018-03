Dansk stortalent tabte stor tennisfinale

Clara Tauson ramte aldrig sit topniveau og tabte sin sportsligt måske hidtil største juniorfinale, da hun i Brasilien tabte til den jævnaldrende canadier Leylah Fernandez med 3-6, 6-7 i en temmelig uskøn og fejlfyldt kamp.

Turneringen figurerer som en Grade A, den højeste kategori hos juniorerne (se boks nedenfor). Dermed var der trods nederlaget gode point til den 15-årige dansker, som går efter direkte kvalifikation til de kommende grand slams, og den ambition burde nu være meget tæt på opfyldt.

Sportschef i Dansk Tennis Forbund, Jens Anker Andersen, er da også godt tilfreds med Clara Tausons samlede præstation denne uge.



- Det er meget imponerende, at hun dominerer en grade A-turnering i Brasilien i både single og double som kun 15-årig. Det er det største resultat af en dansk junior, siden Caroline Wozniacki var ungdomsspiller. Clara fortsætter dermed ad den sti, som hun allerede var på, siger han til forbundets hjemmeside.

Det er tilsyneladende ikke nogen fordel at serve i kvindernes juniortennis. Det indtryk kunne man i alt fald let få ved at overvære finalen i Campeonato Internacional Juvenil de Tenis de Porto Alegre.

Clara Tauson var muligvis præget af et hårdt program, fordi hun gik helt til finalen i såvel single som double samt af at temperaturen i Porto Alegre, der lå tæt på de 30 grader.

Det fremgik i alt fald højlydt, at hun ikke selv var tilfreds med sit spil undervejs, og ind i mellem så benarbejdet også noget anstrengt ud.

Første sæt var præget af en hel del fejl, herunder dobbeltfejl. De to udvekslede på den konto breaks midtvejs, og herefter havde danskeren i et langt parti hele tre muligheder for at bryde til 4-3. Men når man returnerer en blød andenserv direkte ned i midten af nettet, bliver det svært.

Kort efter smed hun sin egen serv, før canadieren lukkede til 6-3.

Fra starten af andet sæt så det ud til, at 15-årige Tauson fik bedre styr på sit spil, og hun brød til såvel 2-0 som 3-1, men begge gange gik hun ud og smed sit eget serveparti umiddelbart efter.

Hun holdt rent til 4-3, men i sit næste serveparti begik hun en katastrofal dobbeltfejl på canadierens første breakbold, og så kunne modstanderen gå ud for at serve sejren hjem.

Clara Tauson ville det dog anderledes. Hun steppede op, mens nerverne formentlig satte sig i den canadiske venstrearm. Dansk brud til 5-5.

Hun gik dog endnu engang ud og smed sin egen serv, og kort efter stod canadieren med sin første matchbold. Den blev formøblet via en dobbeltfejl og på den næste satte hun sig på halen midt i en duel.

Dermed kunne danskeren udligne og fremtvinge en tiebreak, hvor de to holdt serv frem til 4-4. Så lavede Clara Tauson en dobbeltfejl og Fernandez kunne udnytte reglen om, at netserv er tilladt i denne række, på sin tredje matchbold.

I en Grade 3 turnering i Pretoria i Sydafrika var to af Danmarks andre gode juniorer i konkurrence i denne uge. Holger Rune tabte i kvartfinalen, Hannah Viller Møller i semifinalen.

Sådan fungerer juniorernes turneringer og point Det internationale tennisforbund, ITF, opdeler juniorernes turneringer i følgende niveauer: Grade A (som inkluderer de fire Grand Slams) Grade B (regionale mesterskaber) Grade C (internationale holdturneringer) Grades 1-5 Der er point til verdensranglisten at hente i alle turneringer og selvsagt fleste i Grade A. Desuden kan der hentes bonuspoint i de tre Grade A-turneringer, Ungdoms-OL, Italian Open og Orange Bowl. En spillers rangering udregnes ved at bruge hans/hendes seks bedste resultater i single, før man lægger 25 procent af vedkommendes seks bedste double-resultater oveni.

