Dansk succes: Bedste placering til dato

Holger Rune gjorde klogt i at hoppe ned på næstøverste hylde i sidste uge.

Den danske tennisspiller vandt Challenger-turneringen i Sanremo, tankede selvtillid og kan nu glæde sig over sin hidtil bedste placering på verdensranglisten.

På mandagens opdaterede rangliste ligger 18-årige Rune nummer 79 og er dermed sprunget 12 placeringer op sammenlignet med sidste uge.

Teenageren havde en begivenhedsrig weekend. Lørdag besejrede han Francesco Passaro i finalen i Sanremo, før han senere samme dag tog hul på kvalifikationen til Masters-turneringen i Monte Carlo.

Også her lykkedes det danskeren at hente en sejr, og han viste ingen tegn på tunge stænger, da han søndag fulgte op med at slå Maxime Cressy fra USA.

Sejren sikrede ham en plads i hovedturneringen i grusturneringen, og Rune spiller tirsdag første kamp mod russiske Aslan Karatsev, der er nummer 30 i verden.

Runes sejr i Italien var hans første turneringstriumf i 2022. Gennem sin spæde karriere har han vundet fem Challenger-turneringer, mens han fortsat har sin første titel på øverste niveau til gode.