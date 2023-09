Dansk tennis-boss: Vi skal sparke dørene ind

Holger Rune, Caroline Wozniacki og Clara Tauson.

Ja, det er ikke nogle ukendte navne, der i øjeblikket repræsenterer Danmark på den højeste tennishylde i verden.

Danmark har derfor endnu engang markeret sig som en stærk tennis-nation, men der er stadig lang vej til, at Danmark kan huse en turnering stor nok til, at de tre danske stjerner kommer til at deltage.

Hos vores naboer i Sverige har de både ATP 500 og ATP 250-turneringer, men det er ikke noget, vi kommer til at se i Danmark lige foreløbig.

Det forklarer sportschef i Dansk Tennis Forbund Jens Anker Andersen til Ekstra Bladet.

- Vi har opgraderet de seneste par år. Vi havde både en 25.000 dollars turnering for drengene og pigerne i år, så vi er på vej. Det er hele tiden små skridt i den rigtige retning.

- Men turneringerne er meget dyre, så det er ikke noget vi som forbund selv kan stable på benene. Vi er afhængige af at finde sponsorerer, som vil spytte penge i, og som synes, det er en god idé at have en stor turnering i Danmark, siger sportschefen og understreger, at et ønske om større turneringer i Danmark selvfølgelig er højt på ønskelisten.

Jens Anker Andersen sammen med Aneke og Holger Rune tilbage i 2020. Foto: Lars Poulsen

Lange udsigter

Selvom, at der er forhåbninger om, at der på et tidspunkt vil komme store turneringer til lille Danmark, så er det altså ikke lige om hjørnet.

- Det bliver ikke inden for de næste par år at få så store turneringer, slår Jens Anker Andersen fast.

- Vi kunne godt tænke os at få Challenger-turneringer til en start, men det er jo ikke nogle som Holger, Caroline eller Clara kommer til at deltage i, siger han.

Caroline Wozniacki kommer nok ikke til at spille nogle turneringer i Danmark. Foto: Will Oliver/Ritzau Scanpix

- Vi har ikke brug for 80 mio,

Regeringen afsatte i sidste uge 80 millioner til at få VM i landevejscykling til Danmark i perioden 2025-2029.

Og selvom cykling nok må siges at være større end tennis i Danmark, så ville et økonomisk boost fra regeringen til tennis i Danmark være meget velkomment.

- Vi har lige nu et godt samarbejde med både Team Danmark og DIF, og jeg vil sige, at vi ikke skal bruge 80 millioner for at kunne afholde store turneringer, griner Anker Andersen og fortsætter.

- Men det ville da være en god idé, hvis man kunne det. Der er i hvert fald ikke nogle døre, som vi ikke skal prøve at slå ind.

Udover fremskridt i forhold til størrelserne på turneringerne i Danmark ser sportschefen også fremgang rent sportsligt hos de danske tennisatleter.

De næstbedste efter Holger Rune, Clara Tauson og Caroline Wozniacki er nemlig blevet markant bedre sammenlignet med for fem år siden, forklarer han.