Dansk Tennis Forbund støtter Davis Cup-ændringer

Tennisturneringen Davis Cup skal efter 118 år afvikles på en helt anden måde fra 2019, og det møder opbakning fra Dansk Tennis Forbund (DTF).

- Vi tror på, at et stort finalestævne med 18 nationer kan være med til at øge interessen for landsholdstennis på verdensplan.

- Desuden indeholder aftalen en betydelig økonomi, som både vil gøre det billigere for de enkelte lande at afholde Davis Cup-kampe, men også vil styrke hele arbejdet med at udvikle sporten, siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Han er formand i DTF og repræsenterede Danmark, da ændringerne forleden blev vedtaget på Det Internationale Tennisforbunds (ITF) årsmøde i Florida.

Herrernes landsholdsturnering hidtil har været spredt ud over hele verdenen og kalenderåret, men den samles fra næste år i en by og bliver spillet på nogle få dage. Den vil få deltagelse af 18 hold.

Turneringen vil enten blive spillet i franske Lille eller i Madrid i Spanien fra 18. til 24. november.

Der vil være en kvalifikationsrunde til finalestævnet, som vil blive afholdt i februar, hvor 24 hold spiller to og to indbyrdes.

Vinderne kvalificerer sig til finalestævnet, som også får deltagelse af forrige års fire semifinalister, mens to nationer får et wildcard.

Herefter kåres der til sidst en verdensmester ved finalestævnet.

Ændringerne berører ikke umiddelbart Danmark, som i 2019 er placeret på tredjebedste niveau og spiller i Europa/Afrika Gruppe II.

ITF havde på forhånd forhandlet sig frem til en aftale med investorgruppen Kosmos, som vil putte tre milliarder dollar (19,6 milliarder kroner) i det nye format over 25 år.

Davis Cup har været afholdt siden 1900.

